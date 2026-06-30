Prevoznici traže od Brisela hitno rješenje za vozače: Rok je 10. avgust, moguće nove mjere

Predstavnici transportnih udruženja traže od EK da do 10. avgusta riješi problem vozača u šengenskom prostoru, najavljujući moguće mjere

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i BiH odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtjevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Predsjednik Poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić saopštio je tu odluku na konferenciji za novinare nakon zajedničkog sastanka predstavnika poslovnih udruženja ove četiri zemlje.

Mandić je rekao da je analizirana aktuelna situacija i da je ocijenjeno da, iako problemi i dalje postoje, trenutno nisu izraženi kao u prethodnom periodu.

"Dogovorili smo se da u ovom trenutku ne preduzimamo konkretne aktivnosti, već da sa današnjeg sastanka uputimo pismo Evropskoj komisiji sa rokom do 10. avgusta da se pronađe prihvatljivo, ako ne konačno, onda bar prelazno rješenje kako bi naši vozači i transportna preduzeća mogli nesmetano da rade", rekao je Mandić, prenosi RTS.

Najavio da će se predstavnici udruženja ponovo sastati oko 10. avgusta ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela.

"U tom slučaju najavićemo nove konkretne mjere kako bismo ubrzali rješavanje ovog problema", poručio je Mandić ne precizirajući koje bi mjere mogle biti preduzete.

Prema njegovim riječima, transportna udruženja su u prethodne tri godine Evropskoj komisiji uputila više pisama, a današnji sastanak potvrda je zajedništva i nastavka borbe za rješavanje problema.

Izvor: Baloncici/Shutterstock

Mandić je istakao i da transportna udruženja žele da izbjegnu proteste i blokade granica jer bi, kako kaže, takve mjere nanijele štetu i prevoznicima i privredi regiona, ali i evropskim partnerima.

"Nama ne odgovara da ne vozimo, jer tada ne zarađujemo, ali to šteti i privredi naših zemalja, kao i evropskoj privredi, koja je povezana sa našom. Zato apelujemo na one koji donose odluke, ali i na naše poslovne partnere u Evropi, da pomognu u pronalaženju rješenja", rekao je Mandić.

Ukazao je da važeće pravilo prema kojem državljani trećih zemalja mogu da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u periodu od 180 dana nije prilagođeno specifičnostima rada profesionalnih vozača.

On je naveo da analize transportnih udruženja pokazuju da je vozačima za nesmetano obavljanje međunarodnog drumskog transporta potrebno oko 130 radnih dana u okviru perioda od 180 dana, što premašuje trenutno dozvoljeno vrijeme boravka u šengenskoj zoni.

Prema njegovim riječima, profesionalni vozači ne mogu se izjednačavati sa turistima, jer vrijeme koje provode u tranzitu, za volanom ili na obaveznim odmorima na parkingu ne predstavlja stvarni boravak u državama Šengena. Zbog toga smatra da sadašnji način obračuna dana nije opravdan i da ozbiljno otežava poslovanje transportnih kompanija.

Takođe je dodao da je taj problem postao još izraženiji nakon ulaska Hrvatske, Rumunije i Bugarske u šengenski prostor, budući da su zemlje regiona sada gotovo u potpunosti okružene državama članicama Šengena, zbog čega profesionalni vozači najveći dio radnog vremena provode na teritoriji šengenske zone.

(EUpravo zato.rs)