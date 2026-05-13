Nova epidemija virusa na kruzeru: Više od 1.700 ljudi zarobljeno na brodu u evropskoj luci

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Na kruzeru u Bordou više od 1.700 ljudi je zatvoreno zbog simptoma norovirusa.

Više od 1.700 ljudi – 1.233 putnika i 514 članova posade – zatvoreno je na kruzeru usidrenom u Bordou nakon smrti 90-godišnjeg putnika usred prijavljene epidemije gastroenteritisa, izvestile su AFP i "Figaro".

Oko pedeset ljudi pokazalo je simptome norovirusa, što je navelo francuske zdravstvene vlasti da intervenišu, objavljeno je.

Brod kompanije "Ambasador Kruz Lajn", koji je napustio Šetlandska ostrva i krstario preko Belfasta, Liverpula, Bresta do Bordoa, a zatim treba da putuje dalje za Španiju, navodno prevozi uglavnom britanske i irske putnike, prema pisanju Figara i AFP-a.

Norovirus je izuzetno zarazan virus koji izaziva akutni gastroenteritis (stomačni grip), praćen naglom mučninom, povraćanjem, prolivom i grčevima, koji obično prolaze za 1–3 dana. Prenosi se prljavim rukama, kontaminiranom hranom ili bliskim kontaktom, a posebno je učestao zimi.

