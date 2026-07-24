Virus Zapadnog Nila širi se Evropom: U Grčkoj registrovan 21 slučaj, zaraženi i u Italiji, Španiji...

Italija, Španija, Rumunija i Sjeverna Makedonija takođe prijavile lokalno prenijete slučajeve infekcije virusom Zapadnog Nila.

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Sezona prenosa virusa Zapadnog Nila uveliko je počela u mnogim dijelovima Evrope, a lokalno zaraženi slučajevi potvrđeni su u Grčkoj, Italiji, Španiji, Rumuniji i Sjevernoj Makedoniji, prema najnovijim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

U Grčkoj je od početka sezone praćenja u 2026. godini do 22. jula registrovan 21 slučaj infekcije virusom Zapadnog Nila, saopštila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje (EODY).

Od tog broja, kod 20 pacijenata došlo je do zahvatanja centralnog nervnog sistema, uključujući zapaljenje mozga (encefalitis), meningitis ili akutnu mlitavu paralizu, dok je jedan pacijent imao blaže simptome.

Za sada nije zabilježen nijedan smrtni slučaj, dok se 13 oboljelih nalazi na bolničkom liječenju.

Tokom prethodne nedjelje prijavljeno je 14 novih lokalno prenijetih infekcija. Pored toga, potvrđen je još jedan slučaj kod osobe sa složenom istorijom putovanja, uključujući boravak u zemlji u kojoj je virus prisutan. Mjesto zaraze još nije utvrđeno, pa taj slučaj nije uključen u zvaničnu epidemiološku analizu EODY.

Situacija u ostatku Evrope

Prema podacima dostavljenim ECDC-u do 15. jula 2026. godine, ukupno 33 slučaja lokalnog prenosa virusa Zapadnog Nila registrovana su u pet evropskih zemalja i njihovom neposrednom okruženju.

Najveće širenje virusa zabilježeno je u Italiji, gdje je potvrđeno 20 slučajeva u 16 različitih područja. Najviše oboljelih prijavljeno je u Novari, sa tri slučaja, dok su po dva slučaja registrovana u Kremoni i Veroni. Zaraženi su evidentirani i u Milanu, Firenci, Napulju, Padovi, Modeni i Ferari.

U Sjevernoj Makedoniji registrovana su dva slučaja, u regionima Skoplja i Vardara. Po dva slučaja potvrđena su i u Rumuniji, u oblastima Arđeš i Sučava, kao i u Španiji, u okolini Alikantea i Sevilje.

Mapa ECDC-a pokazuje područja u kojima je virus već potvrđen, ali i nova žarišta registrovana tokom posljednje nedjelje izvještavanja. U Italiji je čak 11 od ukupno 16 pogođenih oblasti dodato upravo tokom tog perioda, što ukazuje na brzo širenje virusa.

U Grčkoj najviše slučajeva u oblasti Atike

Najveći broj infekcija u Grčkoj zabilježen je u oblasti Atike, gdje se nalazi i glavni grad Atina.

Slučajevi su potvrđeni u opštinama Spata-Artemida (6), Markopulo Mesogajas (2), Palini (2), Agija Paraskevi (2), Vari-Vula-Vuljagmeni (1), Kropija (1), Lavreotiki (1), Nea Jonija (1), Halandri (1), Atina (šesta gradska zajednica) (1) i Glifada (1).

Van Atike, po jedan slučaj zabilježen je u regionalnoj jedinici Larisa i opštini Palamas.

Iako u pojedinim područjima još nema potvrđenih slučajeva kod ljudi, EODY je kao područja visokog rizika označio opštine Pajania, Rafina-Pikermi, Marusi, Iraklio Atikis i Filotei-Psihiko.

Odluka je donijeta na osnovu epidemioloških i geografskih podataka, kao i blizine područja u kojima je virus već prisutan.

Virus postao stalna prijetnja u Grčkoj i Evropi

EODY upozorava da gotovo godišnje pojavljivanje slučajeva još od 2010. godine pokazuje da je virus Zapadnog Nila postao trajno prisutan u Grčkoj, kao i u nekoliko drugih evropskih zemalja.

ECDC tokom ljetnjih mjeseci objavljuje nedjeljne izvještaje, jer širenje virusa zavisi od vremenskih uslova, brojnosti komaraca i kretanja divljih ptica, koje predstavljaju prirodni rezervoar virusa.

Zdravstvene vlasti preporučuju građanima da širom zemlje preduzimaju mjere zaštite od ujeda komaraca, jer se ne može sa sigurnošću predvidjeti koja će područja biti pogođena tokom ovogodišnje sezone prenosa.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)