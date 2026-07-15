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Komarci ne podnose miris ove biljke: Stavite nekoliko listova u džep prije šetnje i pokvarite im plan

Komarci ne podnose miris ove biljke: Stavite nekoliko listova u džep prije šetnje i pokvarite im plan

Autor Haris Krhalić Izvor Sensa
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Prije nego što krenete u šetnju, stavite nekoliko listova u džep i komarci vas neće pogledati.

Kako prirodno otjerati komarce: Mačja trava je efikasnija od hemije Izvor: Shutterstock

Ako želite da izbjegnete komarce, a ne prijaju vam hemijski repelenti, možda vrijedi da isprobate prirodnu alternativu. Zaboravite na uvreženi savjet da u džep stavite list oraha – istraživanja pokazuju da mnogo bolje rezultate daje jedna druga biljka. Dovoljno je da uberete nekoliko listova, blago ih zgnječite i ponesete sa sobom u šetnju.

Zaboravite na list oraha – mačja trava dala je bolje rezultate

Godinama kruže različiti savjeti o prirodnim načinima zaštite od komaraca, a jedan od najpoznatijih je nošenje listova oraha u džepu. Međutim, dostupna istraživanja ne potvrđuju da ova metoda pruža značajnu zaštitu.

Mnogo više pažnje naučnika privukla je mačja trava (Nepeta cataria). Istraživači sa Državnog univerziteta Ajove proučavali su njeno eterično ulje, čiji je glavni aktivni sastojak nepetalakton. U laboratorijskim ispitivanjima pokazalo se da on može imati repelentno dejstvo koje je u određenim uslovima i do deset puta jače od DEET-a, aktivnog sastojka mnogih komercijalnih sredstava protiv komaraca. Ipak, stručnjaci naglašavaju da prirodna ulja mnogo brže isparavaju, pa njihov efekat traje kraće nego kod klasičnih repelenata.

Zbog toga svježe ubrani i blago zgnječeni listovi mačje trave mogu biti korisni tokom kraće šetnje ili boravka na otvorenom, ali ne mogu u potpunosti da zamijene proizvode namijenjene dugotrajnoj zaštiti.

Stavite nekoliko listova u džep pre šetnje i komraci će bežati od vas
Izvor: Shutterstock

Zašto komarci izbjegavaju mačju travu?

Naučnici sa Univerziteta u Lundu i Instituta Maks Plank za istraživanje oplemenjivanja biljaka objasnili su mehanizam zbog kojeg komarci izbjegavaju ovu biljku. Njihovi rezultati objavljeni su u naučnom časopisu "Current Biology".

Prema njihovim nalazima, ispostavilo se da miris mačje trave ima sličan efekat na komarce kao suzavac ili veoma oštro dejstvo rena i vasabija na ljude. Biljka aktivira poseban komarčev receptor za bol (TRPA1) i kad nam se on približi i detektuje miris mačje trave iz našeg džepa, umjesto da sleti na našu kožu, on instinktivno bježi. 

Stavite nekoliko listova u džep pre šetnje i komraci će bežati od vas
Izvor: Shutterstock

Još jedan prirodni saveznik protiv komaraca

Ako ne možete da nabavite mačju travu, dobra alternativa može biti ulje limunskog eukaliptusa. Ono sadrži jedinjenje poznato kao PMD (para-mentan-3,8-diol), koje zdravstvene institucije preporučuju kao jedan od efikasnih biljnih repelenata protiv komaraca.

Nekoliko kapi ulja može se nanijeti na maramicu ili komad tkanine koji ćete nositi u džepu ili torbi. Važno je da se eterična ulja ne nanose direktno na kožu bez prethodnog razblaživanja, jer kod osjetljivih osoba mogu izazvati iritaciju.

Izvor: Shutterstock

Prirodna zaštita ima svoja ograničenja

Iako prirodni repelenti mogu pomoći tokom kraćih šetnji ili boravka na terasi, njihovo dejstvo uglavnom je kraće od komercijalnih preparata. U područjima gde ima mnogo komaraca ili postoji rizik od bolesti koje oni prenose, stručnjaci preporučuju upotrebu registrovanih repelenata i drugih mera zaštite, poput odgovarajuće odeće i mreža protiv insekata.

Mačja trava može biti zanimljiv i prirodan dodatak zaštiti od komaraca, ali ne bi trebalo da bude jedina mera na koju ćete se osloniti.

Pogledajte u našoj galeriji kako izgleda viseća biljka tamjanika koja tera komarce:

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