Upozorenje pčelarima: Poznato kada počinje zaprašivanje komaraca u banjalučkim naseljima

Akcija suzbijanja komaraca u Banjaluci biće održana 29. i 30. juna.

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Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Banjaluke biće sprovedena 29. i 30. juna. Prema operativnom planu preduzeća „Eko-Bel“, koje je angažovano za ove usluge, tretman će se izvoditi u definisanim jutarnjim i večernjim terminima.

Prvog dana akcije, u ponedjeljak 29. juna, zaprašivanje će se vršiti u večernjem terminu od 20.00 do 23.00 časova. Ekipe će tada proći kroz naselja Lazarevo I i II, Kumsale, Drakulić, Srpski Milanovac, Rakovačke bare, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Česma, Zeleni Vir, Vrbanja, Debeljaci, Ada, Medeno polje, Priječani, Mađir i Delibašino Selo.

U istom ovom periodu, tretmanom će biti obuhvaćeno i područje Paprikovca oko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, ulice Ranka Šipke i Romanijska, kao i lokalitet Petrićevac – potok Podstranac.

Drugog dana akcije, u utorak 30. juna, suzbijanje komaraca planirano je u dva navrata. Jutarnji tretman trajaće od 5.00 do 6.30 časova i obuhvatiće Centar, Park „Mladen Stojanović“, Kampus, šetališta uz Vrbas i područje tvrđave Kastel.

Večernji termin u utorak rezervisan je za period od 19.30 do 22.30 časova. Tada je preduzeće „Eko-Bel“ planiralo zaprašivanje u Dervišima, Zalužanima, Laušu, Kočićevom vijencu, Srpskim Toplicama, Šibovima, Kuljanima, Barlovcima, Dragočaju, Ramićima, Boriku, Novom Boriku, na Starčevici i Obilićevu, te na prostoru oko jezera kod Tržnog centra „Delta“.

Nadležni su uputili upozorenje pčelarima da tokom navedenih termina preduzmu sve potrebne mjere kako bi zaštitili pčele. Ukoliko vremenski uslovi ne budu povoljni za rad na terenu, građani će o novom terminu izvođenja akcije biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava informisanja.