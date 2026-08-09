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Zbog niskog vodostaja Dunava: Rumunija potapa barže jednu za drugom za siguran rad nuklearke

Zbog niskog vodostaja Dunava: Rumunija potapa barže jednu za drugom za siguran rad nuklearke

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Rumunske vlasti potopile su tri od četiri barže u rukavcu Bala kako bi preusmjerile deo toka Dunava i obezbijedile dovoljan dotok vode za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda.

Rumunija potapa barže u Dunavu zbog nuklearne elektrane Černavoda Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rumunske vlasti saopštile su danas da je potopljena treća barža, od okupno četiri, u rukavcu Bala na Dunavu, s ciljem da se deo toka preusmjeri i spreči dalje opadanje nivoa vode u blizini nuklearne elektrane Černavoda, preneo je Euronews pisanje Tanjuga. 

Kako je prenio Euronews Rumunija, ekipe se pripremaju i za potapanje četvrte barže, a ukoliko se operacija nastavi bez problema, trebalo bi da bude završena tokom večeri.

Operacija je dio mera koje su vlasti preduzele kako bi obezbedile dovoljan protok vode za potrebe nuklearne elektrane Černavoda, u uslovima izuzetno niskog vodostaja Dunava.

Vlasti su sa potapanjem barži na rukavcu Bala počele u petak popodne, a riječ je o tehničkoj intervenciji koja treba da obezbijedi dovoljan protok vode za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda.

Operacija je već kasnila dva dana zbog problema sa utovarom barži, jakih struja i administrativnih procedura.

Prema prognozi Nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama Rumunije, protok Dunava na ulasku u zemlju u petak je iznosio 1.400 kubnih metara u sekundi, a očekuje se da do sredine naredne nedjelje poraste na oko 1.450 kubnih metara u sekundi.

Drugi blok rumunske nuklearne elektrane Černavoda i dalje radi normalno, ali je protok Dunava nizak.

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Tagovi

Rumunija Dunav vodostaj

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