Eksplozija gasa na muzičkom festivalu u Njemačkoj: Povrijeđeno deset osoba

Deset ljudi povrijeđeno je od eksplozije gasa u kamperskoj peći tokom muzičkog festivala na jugu NJemačke, saopštila je policija.

Izvor: Youtube/Printscreen/ EnjoyFirefighting - International Emergency Response Videos



"Dvadesetšestogodišnji muškarac koristio je šporet u kampu festivala "Taubertal", nedaleko od grada Rotenburg ob der Tauberu, kada je gas eksplodirao, vjerovatno zbog nepravilnog rukovanja uređajem", navodi se u saopštenju.

Povrijeđeno je deset osoba starosti od 21 do 26 godina, a osam povrijeđenih je hospitalizovano, saopštila je policija Rotenburga.

Očekuje se da će festival "Taubertal", koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, ovog vikenda privući do 15.000 posjetilaca.