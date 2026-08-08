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Eksplozija gasa na muzičkom festivalu u Njemačkoj: Povrijeđeno deset osoba

Eksplozija gasa na muzičkom festivalu u Njemačkoj: Povrijeđeno deset osoba

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Deset ljudi povrijeđeno je od eksplozije gasa u kamperskoj peći tokom muzičkog festivala na jugu NJemačke, saopštila je policija.

Eksplozija gasa na muzičkom festivalu u Njemačkoj Izvor: Youtube/Printscreen/ EnjoyFirefighting - International Emergency Response Videos


"Dvadesetšestogodišnji muškarac koristio je šporet u kampu festivala "Taubertal", nedaleko od grada Rotenburg ob der Tauberu, kada je gas eksplodirao, vjerovatno zbog nepravilnog rukovanja uređajem", navodi se u saopštenju.

Povrijeđeno je deset osoba starosti od 21 do 26 godina, a osam povrijeđenih je hospitalizovano, saopštila je policija Rotenburga.

Očekuje se da će festival "Taubertal", koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, ovog vikenda privući do 15.000 posjetilaca.

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Tagovi

Njemačka eksplozija gas

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