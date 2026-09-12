Medicinski fakultet u Foči dobija savremeni simulacioni centar: Studenti će vježbati prije rada sa pacijentima

U Foči je položen kamen temeljac za novi simulacioni i administrativni centar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči dobija novi simulacioni i administrativni centar, koji bi trebalo da unaprijedi praktičnu nastavu i studentima omogući da prije rada sa pacijentima savladaju pretkliničke i kliničke vještine.

Dekan Medicinskog fakulteta Dejan Bokonjić rekao je da će novi objekat stvoriti još bolje uslove za razvoj medjunarodne saradnje i rad sa stranim studentima i profesorima.

Kamen temeljac za novi objekat položen je danas u Foči, a rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić rekao je da je riječ o objektu koji će značajno unaprijediti uslove za obrazovanje studenata.

“Ovo je jedinstven objekat na ovim prostorima, regionalno gledano, koji će dati nemjerljiv doprinos obrazovanju studenata Medicinskog fakulteta, prije svega kada je riječ o pretkliničkim vještinama, prije nego što studenti uđu u našu Univerzitetsku bolnicu”, rekao je Kulić.

Novi centar biće posebno značajan za praktičnu obuku, jer će studenti kroz simulacije moći da uvježbavaju različite medicinske procedure prije susreta sa stvarnim pacijentima.

Dekan Medicinskog fakulteta Dejan Bokonjić rekao je da je izgradnja novog objekta postala potreba, imajući u vidu da fakultet trenutno pohađa više od 2.500 studenata, među kojima je između 750 i 800 stranih studenata iz više od 40 zemalja.

Simulacija intenzivne njege, porođaja i operacija

U novom centru biće izgrađeni savremeni amfiteatri i učionice, kao i simulacioni centar sa prostorijama za intenzivnu njegu, neurologiju, simulaciju porođaja i ginekologiju, operacione sale i internistički dio.

“Studenti će prije ulaska u kliniku prolaziti pretkliničke i kliničke vještine, kako bi nakon toga mogli bolje raditi sa pacijentima”, rekao je Bokonjić.

On je ocijenio da će novi objekat biti značajan i za razvoj međunarodne saradnje, kao i za rad sa stranim studentima i profesorima.

Bokonjić je zahvalio Vladi Republike Srpske, rukovodstvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Gradu Foči i institucijama koje su podržale realizaciju projekta.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu ulaže u infrastrukturu

Rektor Milan Kulić rekao je da se na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu trenutno realizuju projekti vrijedni oko 25 miliona KM, uz dodatna ulaganja u studentski centar i izgradnju novog studentskog doma.

“Budućnost Republike Srpske, a i svakog društva koje teži da bude razvijeno, u visokom obrazovanju”, poručio je Kulić.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović rekao je da je novi centar važan za unapređenje visokog obrazovanja i razvoj grada.

Prema njegovim riječima, Grad Foča je za potrebe projekta donirao zemljište, dok je Medicinski fakultet obezbijedio više od dva miliona KM vlastitih sredstava za njegovu realizaciju.