Panika usred Rima: Državljanin BiH mahao punim pištoljem kod Koloseuma, opirao se hapšenju

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Rimu nakon što je naoružan pištoljem i nožem izazvao paniku među turistima i prolaznicima u blizini Koloseuma i Trga Venecija.

Izvor: Profimedia

Državljanin BiH uhapšen je u utorak nakon što su ga prijavili turisti, a prilikom hapšenja pružao je otpor i pokušao da pobjegne.

On je u Rimu boravio u hotelu sa svojom djevojkom, 30-godišnjom državljankom Hrvatske. Međutim, u njegovoj hotelskoj sobi policija je pronašla ketamin i hašiš, kao i više metaka za pištolj koji je već bio napunjen sa 12 metaka.

Prema pisanju Korijere dela sera, državljanin BiH je bio naoružan i nožem. List navodi da je prethodno, prijeteći pištoljem, izazvao paniku među prolaznicima u centru Rima, u blizini Koloseuma i Trga Venecija.