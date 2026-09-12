EU sprema zabranu društvenih mreža za djecu? Ove zemlje traže jedinstvenu starosnu granicu

Da li će djeca u Evropskoj uniji uskoro morati da budu određene starosti kako bi koristila Instagram, TikTok i druge društvene mreže?

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Holandija i Španija zalažu se za uvođenje jedinstvene minimalne starosne granice za korišćenje društvenih mreža u cijeloj Evropskoj uniji, dok se očekuje da će Evropska komisija već naredne nedjelje predstaviti svoj prijedlog.

Dvije zemlje smatraju da zabrana pristupa društvenim mrežama za maloljetnike treba da bude uređena na nivou cijele EU, a predlažu i da se ista pravila prošire na video-igre, četbotove sa vještačkom inteligencijom i druge digitalne servise koji mogu predstavljati rizik za djecu.

Cilj je spriječiti zavisnost i štetan sadržaj

Ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama posljednjih mjeseci postalo je sve važnija tema u Evropi. Brojne zemlje, među kojima su Francuska, Grčka, Austrija, Danska, Belgija, Italija, Njemačka i Poljska, već razmatraju ili pripremaju sopstvena pravila.

Kako bi se izbjegla situacija u kojoj svaka država uvodi drugačija pravila, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je da će EU predstaviti zajednički pristup.

Holandija i Španija sada žele da taj sistem bude ujednačen i primjenjivan na nivou cijele Unije, umjesto da svaka država samostalno odlučuje o pravilima.

Dvije zemlje posebno upozoravaju na algoritme koji podstiču zavisnost i dizajn digitalnih platformi koji može biti štetan za djecu. Zbog toga smatraju da zaštita ne bi trebalo da se odnosi samo na društvene mreže, već i na druge digitalne proizvode.

Pravila moraju da zaštite i privatnost djece

Holandija i Španija naglašavaju da eventualna zabrana mora biti proporcionalna i usklađena sa osnovnim pravima, uključujući slobodu izražavanja, pravo na informisanje i zaštitu podataka.

Kao primjer problema sa nacionalnim pristupom navode Francusku, gdje je Ustavni savjet u avgustu odbacio zakon kojim bi društvene mreže bile zabranjene mlađima od 15 godina. Ocijenjeno je da je mjera bila preširoka i da nije dovoljno uzimala u obzir osnovna prava građana.

Kako provjeriti koliko korisnik ima godina?

Jedan od najvećih izazova biće provjera starosti korisnika.

Holandija i Španija smatraju da bi EU trebalo da iskoristi postojeći evropski sistem za verifikaciju uzrasta. Ideja je da aplikacija provjerava samo da li korisnik ima više od propisane starosne granice, bez prikupljanja dodatnih ličnih podataka.

Dvije zemlje takođe upozoravaju da oslanjanje na saglasnost roditelja nije dovoljno dobro rješenje jer bi bilo teško primjenljivo i moglo bi dodatno ugroziti privatnost.

Pravila bi mogla da obuhvate i video-igre i AI četbotove

Posebno zanimljiv dio prijedloga odnosi se na video-igre i četbotove sa vještačkom inteligencijom. Holandija i Španija smatraju da bi i ove usluge trebalo da budu obuhvaćene pravilima ukoliko koriste funkcije ili algoritme koji mogu podstaći zavisnost ili na drugi način ugroziti djecu.

Istovremeno, predlažu da digitalne platforme mogu dobiti izuzeće od starosnog ograničenja ukoliko dokažu da je njihov servis dovoljno bezbjedan za maloljetnike.

Očekuje se da će Evropska komisija svoj prijedlog predstaviti naredne nedjelje, nakon čega će biti poznato da li će EU dobiti jedinstvenu starosnu granicu za društvene mreže i koje će digitalne usluge biti obuhvaćene novim pravilima.

(EUpravo zato/euronews.com)