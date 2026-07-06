Da li smo stigli na korak od zabrane društvenih mreža za djecu u EU? Sva pažnja usmjerena na septembar, poznat rok

Septembar donosi ključne odluke za zaštitu djece na internetu. EU razmatra jedinstvena pravila za korišćenje društvenih mreža.

Izvor: FREDERIC SIERAKOWSKI

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen trebalo bi tokom godišnjeg govora o stanju Evropske unije u Strazburu u septembru, predstavi prijedlog za uvođenje zabrane korišćenja društvenih mreža za djecu na nivou cijele EU, prenosi Euractiv pozivajući se na više evropskih zvaničnika i diplomata.

Ovaj potez predstavljao bi do sada najjasniju političku opredjeljenost Brisela ka uvođenju jedinstvenih starosnih ograničenja za pristup društvenim mrežama, nakon višemjesečnih pritisaka država članica da se djeca bolje zaštite na internetu.

Jedan zvaničnik Evropske komisije upozorio je da pravni okvir još nije definisan. Ipak, očekuje se da će ova inicijativa otvoriti put donošenju evropskog zakonodavstva ili drugih regulatornih mjera kojima bi platforme bile obavezane da spriječe djecu mlađu od propisane starosne granice da otvaraju korisničke naloge.

Predstavnik jedne države članice izjavio je da su zvaničnici Komisije već obavestili nacionalne vlade da očekuju najavu u septembru, što dodatno potvrđuje očekivanja da će Fon der Lajen upravo tokom svog godišnjeg govora predstaviti ovu inicijativu.

Za sada nije poznato koju bi minimalnu starosnu granicu Komisija mogla da predloži niti kako bi ograničenja bila sprovedena u praksi. Pojedine države članice predlagale su različita rješenja, od obavezne saglasnosti roditelja do potpune zabrane uz primjenu tehnologija za provjeru uzrasta.

Jedan zvaničnik EU upoznat sa razmišljanjima Ursule fon der Lajen rekao je da bi najava "mogla da uslijedi" tokom govora, ali je naglasio da stručna savjetodavna grupa koja savjetuje Komisiju još nije objavila svoje preporuke.

Ursula fon der Lajen

Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Ta savjetodavna grupa, koju je Fon der Lajen osnovala kako bi ispitala načine zaštite djece na internetu, trebalo bi da objavi svoj izvještaj 13. jula. Do tada, kako je rekao zvaničnik, "nije moguće predvidjeti politički pravac niti konkretne naredne korake".

Zvaničnici navode da je zaštita djece na internetu postala jedan od ključnih prioriteta Ursule fon der Lajen tokom njenog drugog mandata. Predstavnik jedne države članice opisao je ovu temu kao njen lični "omiljeni projekat", dodajući da države žele da Komisija konačno ponudi konkretne mjere nakon višemjesečnih političkih poruka.

Pritisak država članica

Inicijativa je dodatno dobila na zamahu jer pojedine članice Evropske unije već uvode sopstvena ograničenja za pristup djece društvenim mrežama. Francuska, Španija, Njemačka, Danska i Grčka već rade na nacionalnim merama.

EU razmatra nova pravila Stručnjak za bezbjednost djece na internetu koji prati rad savjetodavne grupe Evropske komisije ocijenio je da bi ljetnji period bio neuobičajen trenutak za predstavljanje ovako značajne političke inicijative, zbog čega se septembarski govor o stanju EU smatra najvjerovatnijim trenutkom za njeno predstavljanje. Prošle nedjelje portparol Evropske komisije izjavio je da je i dalje "više različitih opcija na stolu" kada je riječ o ograničavanju pristupa djece društvenim mrežama, naglašavajući da konačan oblik budućeg prijedloga još nije utvrđen.

Neke zemlje van Evropske unije otišle su i korak dalje. Australija je 2024. godine usvojila Zakon o izmenama propisa o bezbednosti na internetu (Minimalna starosna granica za korišćenje društvenih mreža), prvi takav zakon u svijetu, kojim se velikim platformama nalaže da spriječe mlađe od 16 godina da imaju naloge.

Zakon je stupio na snagu u decembru 2025. godine. Ursula fon der Lajen je više puta navodila australijski model kao primjer zaštite djece na internetu.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva prošlog mjeseca takođe je najavila planove za uvođenje zabrane korišćenja glavnih društvenih mreža za mlađe od 16 godina, po uzoru na Australiju. Predviđeno je da mjere stupe na snagu u proljeće 2027. godine i da budu dio postojećeg Zakona o bezbjednosti na internetu.

Irska, koja trenutno predsedava Savjetom Evropske unije, zaštitu djece na internetu postavila je među svoje prioritete i zalaže se za jedinstven evropski sistem provjere uzrasta.

"Postoji sve veći zamah u vezi sa ovim pitanjem. Očekujemo prilično konkretne prijedloge i ideje i vjerujem da postoji prilika da Evropa zauzme zajednički stav kada je riječ o zaštiti djece na internetu," rekao je prošle nedelje irski premijer.

Kristel Šaldemose, potpredsjednica Evropskog parlamenta, pozvala je Ursulu fon der Lajen da djeluje brže.

"Ne kreće se dovoljno brzo, i to predstavlja problem. O ovome razgovaramo već veoma dugo," rekla je Šaldemose i kao primjer navela Dansku, koja planira da uvede obaveznu saglasnost roditelja za korišćenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina, što pokazuje da države članice nastavljaju da donose sopstvena rješenja bez čekanja na Brisel.

(EUpravo zato.rs)