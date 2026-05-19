Kraj za besplatno tvitovanje? X uveo drastična ograničenja, limitirane čak i privatne poruke

Besplatni nalozi su od sada ograničeni na svega 50 objava dnevno, a ugrađene su i zamke u vidu vremenskih limita koji vas mogu privremeno zaključati čak i ako niste potrošili dnevnu kvotu.

Mreža X je preko noći uvela drastična tehnička ograničenja za sve korisnike koji nemaju plaćenu pretplatu i plavu kvačicu pored svog imena. Prema novim pravilima, besplatni nalozi su od sada ograničeni na samo 50 originalnih objava i 200 odgovora dnevno, što je ogroman pad u odnosu na dosadašnji limit koji je iznosio čak 2.400 objava.

Iz kompanije tvrde da su ove stroge mjere uvedene isključivo radi stabilizacije infrastrukture i smanjenja opterećenja servera, kako bi se izbjegli padovi sajta i sistemske greške.

Međutim, korisnici i kreatori sadržaja u ovome vide jasan pritisak da se pređe na plaćeni X Premium model, čija početna cijena iznosi 3 dolara mjesečno.

Nova pravila donose i dodatne komplikacije, jer je dnevna kvota podijeljena na manje vremenske intervale tokom dana.

To znači da ako objavite previše tvitova ili komentara unutar samo jednog sata, sistem vas može privremeno zaključati iako niste dostigli konačni dnevni limit od 50 objava.

Restrikcije su pogodile i privatne prepiske, pa besplatni nalozi sada mogu da pošalju najviše 500 direktnih poruka dnevno.

Takođe, limit za praćenje novih profila postavljen je na 400 dnevno, dok se mijenjanje imejl adrese unutar podešavanja ograničava na maksimalno četiri puta po satu.

Ukoliko tokom korišćenja aplikacije pređete neku od ovih granica, na ekranu će se automatski pojaviti poruka sa obavještenjem o grešci.

Ipak, ova ograničenja su zasnovana isključivo na vremenskim intervalima, što znači da nema potrebe za panikom niti kontaktiranjem podrške. Sistem će automatski resetovati ograničenja vašeg naloga čim istekne zadati vremenski rok, nakon čega možete nastaviti da koristite mrežu, pod uslovom da pažljivo pratite preostali broj dozvoljenih radnji, prenosi Android Headlines.

