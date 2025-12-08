logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osvetnički potez? X ugasio oglasni nalog EU nakon istorijske kazne

Osvetnički potez? X ugasio oglasni nalog EU nakon istorijske kazne

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

X je blokirao oglasni nalog Evropske komisije zbog navodnog kršenja pravila, a potez se tumači kao odgovor na kaznu od 120 miliona evra koju je EU izrekla zbog netransparentnosti. Mask i američki zvaničnici žestoko su napali Brisel.

X ugasio oglasni nalog EU nakon istorijske kazne Izvor: PhotoGranary02/Shutterstock

Platforma X objavila je da je ugasila oglasni nalog Evropske komisije zbog kršenja pravila, samo nekoliko dana nakon što je Komisija kaznila X sa 120 miliona evra zbog kršenja pravila o transparentnosti.

"Vaš oglasni nalog je ugašen", rekao je Nikita Bir, X-ov šef proizvoda, u nedjelju.

Oglasni nalog (Ads account) je dodatni nalog povezan sa glavnim nalogom, koji je dizajniran za pokretanje reklamnih kampanja.

Bir je optužio Komisiju da je ovaj nalog koristila za objavljivanje linkova koji su dovodili korisnike u zabludu da pomisle da su u pitanju video-snimci, čime je veštački povećan njihov domet. Zbog toga je nalog blokiran, iako glavni nalog Komisije na X-u ostaje aktivan, piše Euractiv.

Ovaj potez se naširoko tumači kao odmazda zbog kazne od 120 miliona evra koju je izvršni organ EU izrekao u četvrtak zbog kršenja obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA).

Kazna, prva ikada izrečena prema zakonu EU o upravljanju internetom, izazvala je oštru reakciju američkog potpredsjednika Vensa u petak, kao i javno negodovanje vlasnika X-a, Ilona Maska.

Tokom vikenda, milijarder je pokrenuo niz kritika na platformi, nazivajući EU "tiranskom, neizabranom birokratijom koja ugnjetava narod" i pozvao na njeno ukidanje.

Američka administracija takođe je oštro kritikovala inicijativu EU. Američki ambasador pri EU, Endru Puzder, rekao je da je kazna pretjerana i rezultat "preteranog EU regulatornog djelovanja usmjerenog protiv američke inovacije".

Evropska komisija "uvijek koristi sve platforme društvenih mreža sa najboljom namjerom", rekao je portparol u nedjelju, podsećajući da je Komisija od oktobra 2023. suspendovala sve plaćene oglase ili usluge na X-u.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU Iks evropska komisija Twitter Mreža X

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS