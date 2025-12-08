Osvetnički potez? X ugasio oglasni nalog EU nakon istorijske kazne

X je blokirao oglasni nalog Evropske komisije zbog navodnog kršenja pravila, a potez se tumači kao odgovor na kaznu od 120 miliona evra koju je EU izrekla zbog netransparentnosti. Mask i američki zvaničnici žestoko su napali Brisel.

Izvor: PhotoGranary02/Shutterstock

Platforma X objavila je da je ugasila oglasni nalog Evropske komisije zbog kršenja pravila, samo nekoliko dana nakon što je Komisija kaznila X sa 120 miliona evra zbog kršenja pravila o transparentnosti.

"Vaš oglasni nalog je ugašen", rekao je Nikita Bir, X-ov šef proizvoda, u nedjelju.

Oglasni nalog (Ads account) je dodatni nalog povezan sa glavnim nalogom, koji je dizajniran za pokretanje reklamnih kampanja.

Bir je optužio Komisiju da je ovaj nalog koristila za objavljivanje linkova koji su dovodili korisnike u zabludu da pomisle da su u pitanju video-snimci, čime je veštački povećan njihov domet. Zbog toga je nalog blokiran, iako glavni nalog Komisije na X-u ostaje aktivan, piše Euractiv.

Ovaj potez se naširoko tumači kao odmazda zbog kazne od 120 miliona evra koju je izvršni organ EU izrekao u četvrtak zbog kršenja obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA).

Kazna, prva ikada izrečena prema zakonu EU o upravljanju internetom, izazvala je oštru reakciju američkog potpredsjednika Vensa u petak, kao i javno negodovanje vlasnika X-a, Ilona Maska.

Tokom vikenda, milijarder je pokrenuo niz kritika na platformi, nazivajući EU "tiranskom, neizabranom birokratijom koja ugnjetava narod" i pozvao na njeno ukidanje.

Američka administracija takođe je oštro kritikovala inicijativu EU. Američki ambasador pri EU, Endru Puzder, rekao je da je kazna pretjerana i rezultat "preteranog EU regulatornog djelovanja usmjerenog protiv američke inovacije".

Evropska komisija "uvijek koristi sve platforme društvenih mreža sa najboljom namjerom", rekao je portparol u nedjelju, podsećajući da je Komisija od oktobra 2023. suspendovala sve plaćene oglase ili usluge na X-u.