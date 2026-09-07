Danas sunčano i toplo, temperature do 38 stepeni

BiH danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini tokom jutra i uveče umjerena bura, a tokom dana pojačan južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak devet, Ribnik, Rudo, Foča, Bugojno 10, Višegrad, Čemerno, Drvar, Glamoč 11, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Sarajevo, Zenica 12, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor, Bihać 13, Doboj, Livno, Tuzla 14, Bjelašnica 15, Bileća 18, Trebinje 22, Neum 23, Mostar 24 stepena Celzijusova.