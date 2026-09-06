Još malo ljeta, pa osvježenje: Nakon 37°C stižu kiša, grmljavina i pad temperature

U Republici Srpskoj se u naredna tri dana očekuje sunčano i vruće vrijeme, dok se osvježenje najavljuje od četvrtka, 10. septembra, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu oblačnost, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni.

Period izuzetno toplog i sušnog vremena nastavlja se i u utorak, 8. septembra, kada će biti pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17 stepeni Celzijusovih, na jugu do 23, a u višim predjelima od devet. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni.

U srijedu, 9. septembra i dalje pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne razvoj oblaka lokalno donosi kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37 stepeni.

U četvrtak, 10. septembra, promjenljivo do pretežno oblačno, svježije i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Ponegdje su moguće i nepogode uz obilnije padavine i pojavu grada.

Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 11 stepeni.

Maksimalna temperatura od 24 stepena na zapadu do 34 na istoku i jugu.

(Srna)