RHMZ upozorava: I narednih dana veoma toplo, značajnije osvježenje tek narednog četvrtka

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na nastavak vrlo toplog i sušnog vremena u narednom periodu – od 3. do 9. septembra.

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Na području cijele Republike Srpske od danas do srijede, 9. septembra, na snazi je upozorenje na vrlo toplo vrijeme. Maksimalna temperatura dostizaće 38 stepeni, a značajnije osvježenje stiže tek u četvrtak, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom cijelog ovog perioda očekuju se visoke temperature koje će se uglavnom kretati u rasponu od 29 do 35 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima živa u termometru pokazivati oko 26 stepeni.

Prema prognozama meteorologa, vrhunac toplotnog talasa očekuje se u subotu, 5. septembra. Tada će biti i najtoplije, sa dnevnim temperaturama od 32 do čak 38 stepeni Celzijusovih, dok se u planinskim krajevima očekuje oko 28 stepeni.

Značajnije osvježenje, koje će donijeti pad temperature uz povremene padavine, meteorolozi najavljuju tek od četvrtka, 10. septembra. Dugotrajan period bez padavina donosi i dodatne opasnosti širom Srpske, zbog čega su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdali poseban apel.

"Usljed visoke temperature i dugotrajnog nedostatka padavina, a uz povremeno jak vjetar, rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom narednih dana biće znatno povećan", navodi se u upozorenju. Nadležne službe apeluju na građane da budu maksimalno oprezni na otvorenom prostoru kako bi se spriječilo izbijanje vatrene stihije.