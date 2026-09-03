Nastavlja se saga o đačkim uniformama: Grad poziva roditelje da se prijave, uslov je saglasnost cijelog odjeljenja

Uprkos stavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da za uvođenje đačkih uniformi u banjalučke škole nije data zakonska saglasnost, Gradska uprava Banjaluka nastavlja sa ovom inicijativom i direktno poziva roditelje da se prijave za učešće u projektu.

Izvor: Grad Banja Luka

Iz Gradske uprave danas je saopšteno da im se posljednjih dana obraća veliki broj roditelja koji su zainteresovani da njihova djeca nose školske uniforme, te da ih raduje činjenica da ova ideja nailazi na sve veću podršku i interesovanje.

Zbog toga su uputili javni poziv roditeljima u čijim odjeljenjima postoji raspoloženje za nošenje uniformi da se unutar svog razreda dogovore i usaglase oko ove ideje. Ipak, iz Gradske uprave su postavili i jedan jasan uslov za realizaciju.

"Uslov za obezbjeđivanje uniformi jeste da cijelo odjeljenje bude zainteresovano za njihovo nošenje, kako bismo ovu ideju mogli realizovati na organizovan i jednak način za sve učenike", ističe se u saopštenju.

Ukoliko u odjeljenju postoji interesovanje i usaglašen stav svih roditelja, potrebno je da se prijave putem adrese elektronske pošte [email protected] ili pozivom na kontakt telefon 051/220-280.

Od ideje do institucionalnog sukoba

Pitanje đačkih uniformi u Banjaluci proteklih dana preraslo je u otvoreni institucionalni spor. Sve je počelo kada je gradska administracija u okviru kampanje "Generacija bistre glave" najavila uvođenje uniformi kako bi se smanjile socijalne razlike među djecom, obezbijedivši za početak 450 kompleta za učenike od prvog do trećeg razreda. Gradonačelnik Draško Stanivuković nedavno je saopštio da je prvo odjeljenje u Osnovnoj školi "Borisav Stanković" prihvatilo inicijativu, objavivši fotografiju đaka u novim uniformama uz tvrdnju da ideja ima veliku podršku roditelja.

Odmah nakon toga oglasilo se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, kategorično tvrdeći da Grad nema zakonsku saglasnost za ovaj projekat. Iz resornog ministarstva su poručili da Grad nije dostavio dopunjenu dokumentaciju o pedagoškoj opravdanosti pilot-projekta, te da se izjašnjavanjem roditelja i savjeta roditelja ne mogu zaobilaziti zakonske procedure i nadležnosti republičkih institucija.