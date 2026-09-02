Vrućine skraćuju časove? Ministarstvo prvo čeka mišljenje Instituta, uniforme ne odobravaju

Banjalučke škole čekaju mišljenje Instituta za javno zdravstvo o skraćivanju časova zbog vrućina, dok Ministarstvo poručuje da nema uniformi bez njihove saglasnosti.

Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarao je danas sa direktorima osnovnih škola sa područja Banjaluke o mogućnosti privremenog skraćivanja časova zbog visoke temperature, te će resorno ministarstvo tražiti od Instituta za javno zdravstvo Srpske stručno mišljenje o opravdanosti boravka djece u učionicama u ovakvim vremenskim uslovima.

Iz Ministarstva su poručili da će nastaviti da prate vremenske uslove i situaciju u školama radi obezbjeđivanja što boljih i bezbjednijih uslova za odvijanje nastave i boravak učenika i zaposlenih u školskim ustanovama.

Na sastanku je bilo riječi i o aktuelnoj temi uvođenja školskih uniformi, o čemu se i juče oglasilo Ministarstvo prosvjete i kulture.

Ponovljeno je da Ministarstvo nije dalo saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, te da izjašnjavanje savjeta roditelja o uniformama koje je obezbijedio grad ne može biti osnov za njihovo uvođenje, jer savjet roditelja nema nadležnost da samostalno donosi takvu odluku, niti se time mogu zaobići zakonom propisane nadležnosti Ministarstva.

Izvor: Twitter/Draško Stanivuković

Iz Ministarstva prosvjete i kulture naveli su da savjet roditelja može dati prijedloge, a pitanja i stavove mora da uputi školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole.

"O pitanjima koja se tiču organizacije i odvijanja nastave ne smiju se zaobilaziti nadležne institucije, već treba da se poštuju zakonom utvrđene procedure i institucionalni okvir, jer se samo odgovornim i koordinisanim djelovanjem svih nadležnih može obezbijediti najbolji interes učenika", poručili su iz Ministarstva.