Stanivuković: "Dojavljuju školama da će Draško doći sa uniformama, kao da dojavljuju bombu" (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković žestoko je reagovao nakon što Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dalo saglasnost za uvođenje školskih uniformi u banjalučke škole, poručivši da Grad neće odustati od inicijative.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković tvrdi da roditelji podržavaju uniforme i da je interesovanje škola za ovaj projekat veliko, dok je Ministarstvu poručio da nema razloga da bude protiv ovih inicijativa koje je Grad spreman u potpunosti finansirati.

"Kome smeta da djeca budu u uniformama? Zašto to smeta ministru prosvjete?", upitao je Stanivuković.

Kako je naveo, cilj je da se smanje klasne razlike među učenicima, a plan je da se uniforme najprije uvedu u prva tri razreda osnovne škole.

"Mi ćemo platiti i obezbijediti četiri kompleta uniformi", rekao je Stanivuković, dodajući da bi se projekat potom postepeno proširivao.

On je naveo da se o uniformama govori kao da je riječ o nečemu spornom, dok se, prema njegovim riječima, Ministarstvo ne bavi drugim problemima u školama.

Posebno je kritikovao reakciju Ministarstva nakon posjete banjalučkoj školi "Borisav Stanković" u kojoj je jedno odjeljenje juče obuklo uniforme, navodeći da se u blizini te škole uskoro otvara kladionica, a da Ministarstvo, kako tvrdi, zbog toga ne reaguje.

"Dojavljuju školama da će Draško doći i donijeti uniforme, kao da dojavljuju bombu", rekao je Stanivuković.

Tvrdi da je interesovanje za uniforme već pokazao dvocifren broj odjeljenja, kao i da pozitivne reakcije stižu iz regiona.

"Roditelji su to prihvatili i žele to. Ko to može zabraniti?", upitao je Stanivuković.

Stanivuković je pozvao direktore škola i prosvjetne radnike da se, kako je rekao, ne plaše reakcije Ministarstva.

"Pozivam Ministarstvo da ne plaši direktore i prosvjetne radnike.Pustite nas da ovo uradimo, sami ćemo platiti. Kada vide kako je dobro, pozivam Vladu da to uradi i u drugim gradovima", istakao je gradonačelnik.

Posebno je kritikovao Ministarstvo zbog odnosa prema drugim inicijativama Grada, poput zdrave užine i zamjene sadržaja iz uslužnih aparata u školama.

"U aparatima su gazirani sokovi, grickalice i slatkiši koje smo mi htjeli zamijeniti. Nijedna škola se nije prijavila. To Ministarstvu ne smeta, ali uniforme smetaju", poručio je Stanivuković.

Govoreći o inicijativi za postavljanje ormarića u školama, Stanivuković je rekao da se od ukupno 26 škola prijavilo njih 12, dok 14 škola nije iskazalo interesovanje.

"Mi ih imamo na stanju, čak i za druge škole van Banjaluke", rekao je Stanivuković, pozivajući i druge škole da se uključe u projekte koje Grad finansira.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kritikovao je i slab odziv škola na inicijativu za uvođenje zdrave užine.

"Nema zdrave užine u školama. Nijedna škola nije odgovorila na ovu inicijativu. Dajemo kupone djeci za besplatnu zdravu užinu i nijedan se ne javlja", rekao je.

Stanivuković je naveo da je Grad obezbijedio sredstva za ove projekte, ali da oni ne mogu biti realizovani bez saradnje škola.

"Sve smo obezbijedili i stoji u skladištu. Pozivam škole da se jave i prihvate inicijative – o ormarićima, zdravoj užini, uniformama", rekao je.

Dodao je da je više od 1.000 građana preuzelo aplikaciju namijenjenu zaštiti djece od negativnih sadržaja na internetu, ističući da Grad od početka godine pokušava da realizuje različite projekte usmjerene na poboljšanje uslova za djecu.

Stanivuković je poručio da će Grad nastaviti da insistira na inicijativama koje, kako tvrdi, imaju podršku roditelja.

"Želimo da škola bude higijena u svakom smislu – najzdraviji prostor za našu djecu. Zašto se Ministarstvo ne bavi ovim?", upitao je Stanivuković.

Pogledajte cijelu izjavu gradonačelnika kao i najavu inicijative za reformu obrazovanja:

(Mondo)