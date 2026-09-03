Pomor ribe u rijeci Spreči: Nadležne službe utvrđuju izvor zagađenja i apeluju na građane

Zbog pojave značajne količine uginule ribe u rijeci Spreči, ekološka i vodna inspekcija Republike Srpske obavile su kontrole na terenu. Prema prvim informacijama, osnovano se sumnja da je uzrok zagađenja u Federaciji BiH, saopšteno je iz Inspektorata RS.

Izvor: Inspektorat RS

Kontrola je izvršena na lokalitetima Suvo Polje i Sočkovac u Srpskoj, te u Orahovici Donjoj, iznad male hidroelektrane u Federaciji BiH. Uz republičke inspektore, na terenu su bili i službenici Policijske stanice Doboj, kao i nadležni ribočuvari.

"Prema za sada dostupnim informacijama, osnovano se sumnja da je uzrok pomora ribe na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju, uz objašnjenje da nadležna federalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u tom pogledu na utvrđivanju uzroka.

Republička vodna inspekcija ostaje u stalnom kontaktu sa federalnim kolegama koji su proteklih dana, kako ističu iz Inspektorata, izvršili uzorkovanje vode i očekuju rezultate analiza. Situacija na vodotoku će se aktivno pratiti i u narednim danima.

Nadležne institucije uputile su jasan apel javnosti da se uključe u prijavljivanje ekoloških incidenata.

"Ukoliko građani uoče bilo kakve nelegalne radnje na ovom i svim drugim vodotocima, a koje su u nadležnosti ovog organa, pozivamo ih da obavijeste inspekciju o lokaciji na kojoj su uočene nepravilnosti, kako bi u najkraćem roku mogla biti izvršena ciljana kontrola", zaključuje se u saopštenju Inspektorata RS.

Ribari su nedavno obavijestili policiju i vodne inspektore da je u rijeci Spreči došlo do velikog pomora ribe. Radi se o više vrsta ribe – soma, klijena, škobalja, šarana i deverike – koje su plutale nizvodno od Lukavca prema Doboju.