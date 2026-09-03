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Oglasio se UKC: Poznato stanje pješaka povrijeđenog kod Laktaša

Oglasio se UKC: Poznato stanje pješaka povrijeđenog kod Laktaša

Autor Dušan Volaš
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Pješak koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu u mjestu Veliko Blaško kod Laktaša stabilnog je zdravstvenog stanja, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Riječ je o osobi iz Zagreba čiji su inicijali R.P. koja je hospitalizovana u Klinici za ortopediju i traumotologiju UKC-a.

Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je u nezgodi učestvovalo i putničko vozilo "folksvagen" kojim je upravljala osoba iz Laktaša čiji su inicijali A.K.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

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Tagovi

Laktaši pješak UKC RS

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Hvala što ste poslali vijest.

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