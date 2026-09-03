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Hapšenje zbog prevare u Laktašima: U saobraćajnoj nezgodi teško povrijeđen pješak

Hapšenje zbog prevare u Laktašima: U saobraćajnoj nezgodi teško povrijeđen pješak

Autor Haris Krhalić
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U Laktašima je uhapšen A.M. zbog sumnje da je počinio prevaru nakon što je uzeo avans od 8.000 evra za građevinske radove koje nije započeo.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području Policijske uprave Banjaluka juče, 2. septembra, evidentirano je pet krivičnih djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede i pet požara.

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši juče su lišili slobode A.M. iz Laktaša zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Prevara“.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, A.M. je u junu ove godine sa muškarcem iz Laktaša dogovorio izvođenje građevinskih radova na porodičnoj kući.

Nakon što mu je uplaćen avans od 8.000 evra, A.M. nije započeo dogovorene radove. 

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši izvršili su i uviđaj nakon saobraćajne nezgode koja se juče oko 16.10 časova dogodila na magistralnom putu M1-106 u mjestu Veliko Blaško.

U nezgodi su učestvovali pješak R.P. iz Zagreba i A.K. iz Laktaša, koji je upravljao putničkim vozilom marke „VW“.

Teške tjelesne povrede zadobio je pješak, koji je medicinski zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Laktaši PU Banjaluka

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