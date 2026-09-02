Nova usluga za pacijente: UKC Srpske otvorio prvo Odjeljenje za terapiju bola

Savremene metode liječenja i minimalno invazivne procedure od sada dostupne pacijentima koji godinama trpe hronični bol.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC RS) dobio je posebno Odjeljenje za terapiju bola, namijenjeno pacijentima koji se bore sa dugotrajnim i intenzivnim bolovima koji značajno narušavaju svakodnevni život.
"Riječ je o prvom ovakvom odjeljenju u Republici Srpskoj, a pacijentima će, nakon detaljne procjene, biti dostupne savremene metode liječenja, uključujući medikamentoznu terapiju i minimalno invazivne intervencijske procedure", saopštio je UKC.
Poseban značaj predstavlja činjenica da UKC Republike Srpske ima prvog supspecijalistu za terapiju bola, odnosno ljekara usko specijalizovanog za dijagnostiku i liječenje ovih stanja.
Pacijentima će nakon detaljne procjene biti dostupni savremeni pristupi liječenju, koji, osim odgovarajuće medikamentozne terapije, uključuju i minimalno invazivne intervencijske procedure za liječenje bola.
U Odjeljenju će se, kako su navewli iz ove ustanove, tretirati različite vrste bolova, uključujući akutni i hronični bol, bol izazvan malignim i nemalignim bolestima, neuropatski bol, kao i bol nakon operacija i povreda.
Biće dostupne i interventne procedure, poput ciljanih blokada i drugih metoda kojima se djeluje na strukture i nerve odgovorne za nastanak i prenošenje bola. Iz UKC-a navode da se ove procedure izvode samo u njihovoj ustanovi.
Istakli su da terapija bola predstavlja posebnu oblast medicine koja se bavi procjenom uzroka i karakteristika bola, njegovim liječenjem i poboljšanjem funkcionalnosti i kvaliteta života pacijenata.
"Poseban značaj ima kod osoba koje se suočavaju sa hroničnim bolom u leđima i vratu, bolom koji se širi u ruke ili noge, neuropatskim bolom nastalim zbog oštećenja nerava, dugotrajnim bolom nakon operacija ili povreda, kao i kod pacijenata sa kancerskim i drugim složenim bolnim stanjima", saopštio je UKC.
Uvođenjem posebnog Odjeljenja za terapiju bola pacijentima u Republici Srpskoj biće omogućena dostupnija i sveobuhvatnija procjena i liječenje različitih oblika bola, uz primjenu savremenih metoda i individualizovan pristup svakom pacijentu.
(Mondo)