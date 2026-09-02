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Nova usluga za pacijente: UKC Srpske otvorio prvo Odjeljenje za terapiju bola

Nova usluga za pacijente: UKC Srpske otvorio prvo Odjeljenje za terapiju bola

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Savremene metode liječenja i minimalno invazivne procedure od sada dostupne pacijentima koji godinama trpe hronični bol.

UKC Srpske otvorio prvo Odjeljenje za terapiju bola Izvor: UKC RS za Mondo.ba

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC RS) dobio je posebno Odjeljenje za terapiju bola, namijenjeno pacijentima koji se bore sa dugotrajnim i intenzivnim bolovima koji značajno narušavaju svakodnevni život.

"Riječ je o prvom ovakvom odjeljenju u Republici Srpskoj, a pacijentima će, nakon detaljne procjene, biti dostupne savremene metode liječenja, uključujući medikamentoznu terapiju i minimalno invazivne intervencijske procedure", saopštio je UKC.

Poseban značaj predstavlja činjenica da UKC Republike Srpske ima prvog supspecijalistu za terapiju bola, odnosno ljekara usko specijalizovanog za dijagnostiku i liječenje ovih stanja.

Pacijentima će nakon detaljne procjene biti dostupni savremeni pristupi liječenju, koji, osim odgovarajuće medikamentozne terapije, uključuju i minimalno invazivne intervencijske procedure za liječenje bola.

U Odjeljenju će se, kako su navewli iz ove ustanove, tretirati različite vrste bolova, uključujući akutni i hronični bol, bol izazvan malignim i nemalignim bolestima, neuropatski bol, kao i bol nakon operacija i povreda.

Biće dostupne i interventne procedure, poput ciljanih blokada i drugih metoda kojima se djeluje na strukture i nerve odgovorne za nastanak i prenošenje bola. Iz UKC-a navode da se ove procedure izvode samo u njihovoj ustanovi.

Istakli su da terapija bola predstavlja posebnu oblast medicine koja se bavi procjenom uzroka i karakteristika bola, njegovim liječenjem i poboljšanjem funkcionalnosti i kvaliteta života pacijenata.

"Poseban značaj ima kod osoba koje se suočavaju sa hroničnim bolom u leđima i vratu, bolom koji se širi u ruke ili noge, neuropatskim bolom nastalim zbog oštećenja nerava, dugotrajnim bolom nakon operacija ili povreda, kao i kod pacijenata sa kancerskim i drugim složenim bolnim stanjima", saopštio je UKC.

Uvođenjem posebnog Odjeljenja za terapiju bola pacijentima u Republici Srpskoj biće omogućena dostupnija i sveobuhvatnija procjena i liječenje različitih oblika bola, uz primjenu savremenih metoda i individualizovan pristup svakom pacijentu.

(Mondo)

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UKC RS bol

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