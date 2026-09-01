Vrućina kakva se ne pamti: Avgust 2026. najtopliji mjesec u istoriji Banjaluke

Avgust 2026. godine bio je najtopliji mjesec ikada zabilježen u Banjaluci, sa srednjom mjesečnom temperaturom od čak 26,3 stepena Celzijusova, podaci su meteoroloških mjerenja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Avgust je bio četiri stepena topliji od prosjeka, a za 0,5 stepeni oborio je prethodni rekord za najtopliji avgust, zabilježen 2024. godine.

Posebno je oboren rekord srednje maksimalne temperature, koja je iznosila 36,2 stepena, što je ujedno najviša srednja maksimalna temperatura zabilježena u bilo kojem mjesecu od početka mjerenja u Banjaluci.

Tokom avgusta registrovano je čak 30 tropskih dana, odnosno dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i više. Samo 25. avgusta temperatura nije dostigla 30 stepeni, kada je maksimalna dnevna temperatura iznosila 25,5 stepeni.

Još upečatljiviji je podatak da je tokom 19 dana temperatura dostigla ili prešla 35 stepeni, što je novi rekord za jedan mjesec. Prethodni rekord iznosio je 15 takvih dana, a zabilježen je u avgustu 2017. godine.

Temperatura je tokom četiri dana prelazila i 40 stepeni. Ipak, apsolutni rekord za avgust nije oboren. Najviša temperatura ove godine iznosila je 40,6 stepeni, dok rekord od 41,8 stepeni i dalje drži avgust 2017. godine.

Zabilježeno je i pet tropskih noći, tokom kojih temperatura nije padala ispod 20 stepeni.

Pored visokih temperatura, avgust je bio i izuzetno sušan, sa svega 12,2 milimetra padavina.

Ljeto 2026. drugo najtoplije u istoriji mjerenja

Ni ostatak ljeta nije donio značajnije osvježenje. Ljeto 2026. godine, koje obuhvata jun, jul i avgust, sa srednjom temperaturom od 24,8 stepeni, bilo je drugo najtoplije u Banjaluci od početka mjerenja.

Toplije je bilo samo rekordno ljeto 2024. godine.

Ovogodišnje ljeto postavilo je i rekord po broju tropskih dana – 71 dan, čime je nadmašen prethodni rekord od 70 dana iz 2024. godine.

Oboren je i rekord po broju dana sa temperaturom od najmanje 35 stepeni. Tokom ovog ljeta bilo ih je 34, dok je prethodni maksimum, takođe iz 2024. godine, iznosio 30 dana.

Tokom ljeta je registrovano 13 tropskih noći. Iako je riječ o velikom broju, rekord i dalje drži 2024. godina, kada ih je bilo čak 30.

Izvor: RHMZ RS

Podaci pokazuju i izražen dugoročni trend zagrijavanja. Svih deset najtoplijih ljeta u Banjaluci zabilježeno je nakon 2000. godine, dok je među deset najtoplijih avgusta čak osam iz perioda poslije 2000. godine.

Ovogodišnje ljeto bilo je i sušno. Iako je tokom juna i jula bilo kiše, uključujući povremene jače pljuskove sa grmljavinom, ukupna količina padavina bila je ispod prosjeka, dok je avgust donio posebno izraženu sušu.

(Mondo)