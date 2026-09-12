Maloljetnik koji je nožem izbo učenika i spremačicu tereti se za pokušaj teškog ubistva

Zagrebačka policija sprovodi kriminalističku obradu nad maloletnim učenikom Elektrotehničke škole koji je u petak ujutro nožem napao i povredio vršnjaka i čistačicu.

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Učenik koji je juče u srednjoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicunalazi se na kriminalističkoj obradi u policiji zbog krivičnog djela pokušaja teškog ubistva, rekao je u subotu glavni direktor policije Nikola Milina, piše HRT.

U Elektrotehničkoj školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i radnicu škole, nakon čega je uhapšen.

Milina je rekao da je osumnjičeni maloljetnik "juče u kratkom periodu bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu".

Nakon tretmana odveden je na kriminalističko istraživanje u prostorije kriminalističke policije PU zagrebačke zbog krivičnog djela teškog ubistva u pokušaju, rekao je Milina, dodajući da će maloljetnik biti prijavljen nadležnom sudu za maloljetnike.

Rekao je i da nije bilo ranijih događaja ili naznaka koje bi ukazivale da se nešto ovako moglo dogoditi.