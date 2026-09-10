"Transrodne lutke" u zagrebačkom vrtiću: Greškom isporučene i odmah vraćene

Burne reakcije u Zagrebu nakon što je Most lutke isporučene u vrtić Stenjevec opisao kao "transrodne". Grad tvrdi da su greškom isporučene i odmah vraćene.

Izvor: Most Zagreb

Neobičan slučaj u Zagrebu izazvao je burne reakcije nakon što su u Dječji vrtić Stenjevec greškom isporučene lutke koje su predstavnici zagrebačkog Mosta opisali kao "transrodne".

Iz Grada Zagreba, međutim, navode da takve lutke nisu bile naručene niti su prihvaćene, već da je riječ o grešci prilikom isporuke. Kako su naveli iz Kancelarije gradonačelnika Tomislava Tomaševića, vrtići su naručili klasične dječje lutke, dok su pogrešno isporučene lutke odmah vraćene dobavljaču.

"Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene niti su prihvaćene od strane Grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno – čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču", naveli su iz Kancelarije gradonačelnika.

Dodali su da je sporna oprema isporučena 8. septembra i istog dana vraćena dobavljaču, od kojeg je zatraženo da dostavi proizvode koji odgovaraju ugovorenoj specifikaciji.

Iz Grada ističu da su specifikacije nabavke opreme i didaktike za Dječji vrtić Stenjevec javno dostupne u Elektronskom oglasniku javne nabavke Hrvatske.

"U objavljenom troškovniku nedvosmisleno je vidljivo da se za vrtić nabavljaju klasične dječje lutke primjerene dječjem uzrastu i potrebama vaspitno-obrazovnog rada", naveli su iz Grada, dodajući da su prilikom isporuke utvrđena odstupanja od ugovorene specifikacije zbog, kako tvrde, greške u proizvodnji.

Most tražio obustavu i dokumentaciju

Zagrebački Most ranije je od Grada zatražio hitnu obustavu, kako su naveli, "unošenja transrodnih lutaka" u dječji vrtić na području Stenjevca, kao i objavu kompletne dokumentacije o njihovom izboru i nabavci.

Iz Mosta su poručili da vrtić treba da bude mjesto igre, bezbjednosti, učenja i zdravog razvoja djece, a ne prostor za, kako tvrde, "nametanje ideoloških poruka" djeci predškolskog uzrasta.

Takođe su tvrdili da je neko lutke izabrao, naručio, platio i odobrio njihovo postavljanje u vrtiću.

Grad Zagreb je, međutim, odbacio takve navode, ističući da sporne lutke nisu bile dio naručene opreme, da nisu prihvaćene i da su vraćene dobavljaču istog dana kada su isporučene.

Slučaj je tako otvorio novu političku polemiku u Zagrebu, iako iz odgovora gradske uprave proizlazi da lutke koje Most naziva "transrodnim" nisu bile planirane za nabavku, već su u vrtić stigle greškom.