Nesvakidašnja drama u centru Zagreba: Konobar pokušao da smiri svađu, pa mu napadač pucao u lice

Filmska drama u centru Zagreba počela je svađom u kafiću, a kulminirala kada je muškarac (50) ispalio hitac iz plinskog pištolja konobaru u lice. Nasilnik je ubrzo uhapšen u Domu zdravlja.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Nesvakidašnjim prizorima u utorak u popodnevnim satima svjedočili su gosti kafića u Crnatkovoj ulici u centru Zagreba, jer je u jednom trenutku došlo do pucnjave.

Iz zagrebačke policije kažu da je sve počelo oko 15 časova na terasi lokala, gdje je došlo do sukoba 50-godišnjaka i 37-godišnjakinje. Vidjevši to, u sukob se umiješao, sa ciljem da ga spriječi, drugi 50-godišnjak koji je vršnjaka udario rukom u predijelu glave i potom pobjegao.

Ovim scenama svjedočio je 45-godišnji konobar koji je prišao sukobljenim osobama i upozorio ih na ponašanje, ali to upozorenje se nije svidjelo 50-godišnjaku sa početka priče, pa je potegao plinski pištolj koji je imao kod sebe i ispalio hitac u blizini konobarevog lica.

Tom prilikom je konobar lakše povrijeđen, te mu je, po dolasku ekipe Hitne pomoći, pomoć pružena na licu mjesta. Međutim, priča tu nije dobila epilog, već je uslijedio nastavak u Runjaninovoj ulici, u Domu zdravlja, gdje se 50-godišnjak zaključao u toaletu.

"Ubrzo su 50-godišnjaka i 37-godišnjakinju tamo pronašli i uhapsili policijski službenici koji su prema 50-godišnjaku upotrijebili sredstva prinude, odnosno fizičku snagu i sredstva za vezivanje, te ih priveli u službene prostorije", pojašnjavaju iz policije koja utvrđuje sve okolnosti sukoba koji se odigrao pred građanima u centru grada.

Policija trenutno slučaj vodi kao dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom, a da li će uslijediti još prijava, saznaće se po završetku istrage koja je u toku.

(Jutarnji/MONDO)