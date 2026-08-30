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Užas u Švajcarskoj: Pucnjava na rejv žurci, jedna osoba poginula

Užas u Švajcarskoj: Pucnjava na rejv žurci, jedna osoba poginula

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U pucnjavi na sjeveru Švajcarske ubijena je jedna osoba, a najmanje pet je povrijeđeno, među kojima su pojedine u teškom stanju, saopštila je lokalna policija.

Pucnjava na žurci u Švajcarskoj Izvor: Youtube/Screenshot/Urgences Genève - emergency responses

Policija kantona Argau navela je da je u toku potraga i apelovala na građane da dostave bilo kakav video snimak ili fotografije događaja.

Prema pisanju lokalnih medija, policijska operacija koja je u toku mogla bi da znači da se za osumnjičenima i dalje traga.

Švajcarski list "Blik" (Blick) objavio je na svom sajtu da su hici ispaljeni prije 3 sata ujutru, na marginama godišnje tehno žurke "Aarauer Rave", koja je okupila oko 3.500 ljudi na hipodromu u Arauu u periodu od subote u 15 časova do nedjelje u 2 sata ujutru.

Incident se "dogodio na samom hipodromu", izjavila je za ovaj list portparolka policije Vanesa Rumpold.

Ona je dodala da policija za sada može da potvrdi da je "ispaljeno više hitaca unutar veće grupe ljudi".

Kako navodi list, jedan od svjedoka ispričao je da se čula "rafalna paljba".

Švajcarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Evropi, ali su pucnjave u javnosti rijetke. Vlasti su 2019. godine pooštrile propise o posjedovanju oružja.

(Srna/Mondo)

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Švajcarska pucnjava

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