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Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u Sarajevu: Pucnjavi na Gorici prethodio fizički obračun

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u Sarajevu: Pucnjavi na Gorici prethodio fizički obračun

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) uhapsili su E. I. (18), zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Tinejdžer uhapšen zbog ubistva na Gorici Izvor: PhotoTamara/Shutterstock

Ovaj 18-godišnjak se sumnjiči da je sinoć u 22.30 sati u naselju Gorica, u ulici Dajanli Ibrahim-bega, u centru Sarajeva, iz vatrenog oružja ubio E. S. (34), prenose sarajevski mediji.

Podsjetimo, Operativni centar sarajevske policije alamiran je sinoć u 22.30 sati da je došlo do upotrebe vatrenog oružja te da je tom prilikom jedna osoba zadobila povrede.

Povrijeđeni muškarac je vozilom Zavoda hitne medicinske pomoći Kantona Sarajevo prevezen na ukazivanje pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je u 23.05 sati konstatovana smrt 34-godišnjaka.

Nedugo nakon ubistva, sinoć u 2.30 satim uhapšen je i Đ. S. (18) zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.

Kako je ranije objavilo Oslobođenje, fizički napad prethodio je pucnjavi. Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni 34-godišnjak je udarao Đ. S, nakon čega je E. I. povukao obarač.

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Sarajevo pucnjava

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