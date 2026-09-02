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Užas u Sarajevu: Marokanac izboden u tramvaju

Užas u Sarajevu: Marokanac izboden u tramvaju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Marokanac (30) teže je povrijeđen oštrim predmetom u sukobu u tramvaju u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Marokanac izboden u tramvaju u Sarajevu Izvor: Shutterstock

Povrijeđeni Marokanac čiji su inicijali E.I. zadržan je na opservaciji u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Policija je sinoć u 22.15 časova obaviještena da je u tramvaju na područu opštine Novo Sarajevo došlo do fizičkog obračuna dva lica, pri čemu je jedno povrijeđeno, dok je drugo pobjeglo.

Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su potvrdili navode prijave i utvrdili da je povrijeđen E.I.

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju svih okolnosti počinjenog krivičnog djela teška povreda, kao i identifikaciji i pronalsku izvršioca.

Federalni mediji javljaju da je riječ o sukobu dvojice migranata. 

(Srna)

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Sarajevo napad tramvaj migranti

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