Potraga za napadačem: Nakon pucnjave u Sarajevu 23-godišnjak prebačen na KCUS

Dvadesettrogodišnjak je teško ranjen u pucnjavi u sarajevskom naselju Čengić Vila, a napadač je u bjekstvu.

Izvor: MUP TK

Ranjen je A. Č. iz Sarajeva koji je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Policija je sinoć u 23.55 časova obaviještena o upotrebi vatrenog oružja u Ulici Paromlinska, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva događaj je okvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izvršili su uviđaj i u toku je rasvjetljavanje svih okolnosti, kao i rad na identifikaciji i hapšenju napadača.