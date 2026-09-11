"Povrede su ozbiljne, ali je stabilno": Oglasio se direktor zagrebačke bolnice nakon napada na učenika u školi

Direktor KBC Zagreb izvijestio je o stanju teško povređenog djeteta nakon napada u zagrebačkoj školi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Direktor Zagrebačkog bolničkog centra, prof. dr Fran Borovečki, izvijestio je o stanju teško povrijeđenog učenika koji je primljen u bolnicu nakon današnjeg napada u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi.

"Jutros je u našu bolnicu primljeno teško povrijeđeno dijete sa ubodnim ranama grudnog koša i stomaka. Povrede se mogu okarakterisati kao opasne po život", rekao je Borovečki.

Dodao je da su odmah po dolasku pacijenta ljekari preduzeli sve neophodne mjere da ga zbrinu.

"Sprovedena je dijagnostika, i zbog težine povreda, dijete je operisano. Ono što mogu da kažem jeste da je operacija prošla bez problema, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim nastavlja da prati njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja", rekao je direktor KBC Zagreb.

"Povrede su ozbiljne"

Borovečki je rekao da će ljekari učiniti sve da povrede ne ostave trajne posljedice.

"Siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće kako bi osigurali da dijete, odnosno naš pacijent, ne pretrpi nikakve trajne medicinske posljedice od ovog događaja", rekao je on i dodao:

"Posebno sa povrijeđenim djetetom i njegovim roditeljima, kao i sa svima koje je pogodila ova tragedija", rekao je on.

Takođe je zahvalio zaposlenima KBC Zagreb i svim službama hitne pomoći koje su učestvovale u zbrinjavanju povrijeđenih.

Povrijeđeni učenik smješten na intenzivnu njegu

Na pitanje o kakvim se povredama tačno radi, Borovečki nije želio da iznosi detalje zbog zaštite prava pacijenata i ljekarske tajne.

"Ne bih ulazio u sve detalje liječenja. Mogu reći da su povrede u predjelu grudnog koša i abdomena, gdje se nalaze vitalni organi", rekao je on.

"Za sada je stabilan. Čitav dalji tok bi trebalo da prođe dobro, ali povrede su ozbiljne", dodao je Borovečki.

Povrijeđeni student je i dalje na liječenju u Kliničkoj bolnici u Zagrebu.

"Pacijent je sada zbrinut na odjeljenju intenzivne njege ovdje u KBC Zagreb", zaključio je.