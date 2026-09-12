Osumnjičeni za ubistvo supruge u Slatini pronađen mrtav u zatvoru

M.P., osumnjičen za ubistvo supruge u Slatini, pronađen je mrtav u zagrebačkom zatvoru, saopštilo je Ministarstvo pravosuđa.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Muškarac M.P. (40) osumnjičen za teško ubistvo supruge u Slatini, pronađen je mrtav u zatvoru u Zagrebu, gdje je bio smješten nakon hapšenja i ispitivanja.

Ministarstvo pravosuđa saopštilo je da je zatvorenik preminuo u subotu, 12. septembra 2026. godine, oko 15.30 časova.

„U zatvoru u Zagrebu u subotu, 12. septembra 2026. godine oko 15.30 sati istražni zatvorenik M.P. počinio je samoubistvo. O navedenom događaju obaviještena su sva nadležna tijela. U tijeku je policijski uviđaj nadležne policijske stanice, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti“, navelo je Ministarstvo.

M.P. je bio osumnjičen za ubistvo supruge koje se dogodilo 8. septembra u Slatini.

Teretio se za više krivičnih djela

Prema sumnjama Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, muškarac je suprugu više od četiri godine verbalno i fizički zlostavljao, često pod uticajem alkohola i pred djecom.

Tužilaštvo ga je teretilo za teško ubistvo žene, nasilje u porodici, prijetnju i povredu prava djeteta. Sumnja se da je 8. septembra, dok su djeca bila u kući, nakon verbalnog sukoba napao suprugu oštrim predmetom. Žena je preminula na mjestu događaja.

Prema informacijama njenih poznanika i članova porodice, u trenutku ubistva jedno od šestoro djece slavilo je rođendan. Oni su naveli i da je žena mjesecima upozoravala da strahuje za sebe i djecu, kao i da je u julu, nakon fizičkog napada, završila u bolnici i pokrenula razvod.

Samo nekoliko sati prije objave o smrti osumnjičenog, hrvatska policija saopštila je rezultate vanrednog nadzora postupanja uoči ubistva. Utvrđene su slabosti u organizaciji potrage za osumnjičenim, angažovanju dodatnih policijskih snaga i komunikaciji između policijske stanice i operativno-komunikacionog centra.

Zbog utvrđenih propusta protiv pet policijskih službenika biće pokrenuti odgovarajući postupci.

Policiju pozvala sat vremena prije ubistva

Nadzor je utvrdio da je žena policiju pozvala u 21.10 časova. Policajci su u tom trenutku bili na drugoj intervenciji, a na njenu adresu stigli su deset minuta kasnije.

Utvrđeno je da je počinjen prekršaj nasilja u porodici, ali suprug nije pronađen na adresi. Policajci su, prema vlastitim iskazima, ženi ponudili smještaj u sigurnoj kući i kontakt sa Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve, što je ona odbila.

Nakon toga pretražili su okolinu kuće i ulicu u potrazi za muškarcem i rekli joj da ih odmah pozove ukoliko se vrati, kao i da ga ne pušta u kuću.

Policajci su se potom vratili u stanicu, udaljenu oko tri minuta vožnje, kako bi evidentirali intervenciju. U 22.10 časova, dvadesetak minuta nakon njihovog povratka, policija je dobila dojavu o ubistvu.

Glavni direktor policije Nikola Milina priznao je propuste u postupanju. Rekao je da policajci nisu ignorisali poziv i da su brzo stigli na adresu, ali da „nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti“.

Žena je supruga prijavila i 21. jula zbog prijetnje, nasilja u porodici i povrede prava djeteta. Policija ga je tada uhapsila i predala pritvorskom nadzorniku, uz zahtjev za određivanje istražnog zatvora.

Izrečene su mu mjere zabrane približavanja žrtvi na manje od 100 metara, zabrane uhođenja i uznemiravanja, kao i udaljenja iz doma.

Policija je narednog dana podnijela optužni prijedlog zbog nasilja u porodici i zatražila produženje zabrane približavanja, kao i obavezni psihosocijalni tretman. Sud je produžio zabranu približavanja, ali nije prihvatio prijedlog za psihosocijalni tretman.

Krajem avgusta, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere opreza iz krivičnog postupka, dok je zabrana približavanja izrečena u prekršajnom postupku ostala na snazi. Policija tvrdi da je redovno nadzirala njeno sprovođenje, a posljednja provjera obavljena je 2. septembra.

Milina je naglasio da činjenica da je žrtva tražila ukidanje dijela mjera ili odbila smještaj u sigurnoj kući ne smije uticati na nivo njene zaštite.

Nakon vanrednog nadzora najavljeno je utvrđivanje pojedinačne i rukovodeće odgovornosti policijskih službenika, kao i promjene u postupanju u slučajevima nasilja u porodici.