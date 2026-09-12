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Tramp o ratu sa Iranom: “Sve će biti u redu”

Tramp o ratu sa Iranom: “Sve će biti u redu”

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp tokom posjete Irskoj kratko je komentarisao situaciju u Iranu, poručivši da će “sve biti u redu”.

Tramp u Irskoj Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom posjete Irskoj da će "sve biti u redu" u ratu sa Iranom.

Tramp je završio sastanak sa predsjednikom Irske Ketrin Konoli u njenoj rezidenciji, a dok se kretao ka svom vozilu novinari su mu dovikivali pitanja, prenosi BBC.

Kada je upitan o situaciji u Iranu, odgovorio je: "Sve će biti u redu."

Tramp je sada otišao na bilateralni sastanak sa irskim premijerom Majklom Martinom.

Prethodno mu je upriličen svečani doček sa postrojenom počasnom gardom ispred predsjedničke rezidencije.

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Tagovi

Donald Tramp Iran Irska

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