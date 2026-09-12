Tramp o ratu sa Iranom: “Sve će biti u redu”

Američki predsjednik Donald Tramp tokom posjete Irskoj kratko je komentarisao situaciju u Iranu, poručivši da će “sve biti u redu”.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom posjete Irskoj da će "sve biti u redu" u ratu sa Iranom.
Tramp je završio sastanak sa predsjednikom Irske Ketrin Konoli u njenoj rezidenciji, a dok se kretao ka svom vozilu novinari su mu dovikivali pitanja, prenosi BBC.
President Trump has arrived at Áras an Uachtaráin in Phoenix Park, Dublin for a bilateral meeting! pic.twitter.com/NPp6XuSuZK— The White House (@WhiteHouse)September 12, 2026
Kada je upitan o situaciji u Iranu, odgovorio je: "Sve će biti u redu."
Tramp je sada otišao na bilateralni sastanak sa irskim premijerom Majklom Martinom.
Prethodno mu je upriličen svečani doček sa postrojenom počasnom gardom ispred predsjedničke rezidencije.
President Trump says he'd love to see a united Ireland and that it's "going to happen eventually".— Darran Marshall (@DarranMarshall)September 12, 2026
"I think it would be a fantastic thing. Now the UK will have something to say about it, obviously."pic.twitter.com/h3S3OKUbZz