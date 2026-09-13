Elek odlazi sa čela Nadzornog odbora Jahorine: Marina Blagojević moguća nasljednica

Skupština akcionara OC "Jahorina" 12. oktobra odlučuje o razrješenju Nedeljka Eleka i imenovanju novih članova Nadzornog odbora.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Skupština akcionara Olimpijskog centra "Jahorina" Pale zasjedaće 12. oktobra, a na dnevnom redu je razrješenje Nedeljka Eleka sa mjesta predsjednika Nadzornog odbora.

Prema Rješenju o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, koje je objavljeno na stranici OC "Jahorina", osim Eleka trebali bi biti razriješeni i Siniša Janković, Stefan Stajčić, Anđela Plakalović i Dušan Bogdanović.

Na istoj sjednici planirano je imenovanje novih članova Nadzornog odbora, ali njihova imena za sada nisu zvanično poznata.

Jedna od potencijalnih kandidatkinja za predsjednika Nadzornog odbora je Marina Blagojević, bivša političarka PDP-a koja je prošle godine prešla u SNSD, nakon što je Draško Stanivuković formirao Pokret "Sigurna Srpska".

Njeno eventualno imenovanje, međutim, još nije potvrđeno, a do sjednice Skupštine akcionara ostalo je mjesec dana, pa su moguće promjene.

Elek je nedavno smijenjen sa svih javnih funkcija i isključen iz članstva SNSD-a, nakon što je kritikovao ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira.

(Klix)