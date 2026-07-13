logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nedeljko Elek smijenjen sa svih javnih funkcija, isključen i iz članstva SNSD-a

Nedeljko Elek smijenjen sa svih javnih funkcija, isključen i iz članstva SNSD-a

Autor Dušan Volaš
0

Nedeljko Elek sinoć je smijenjen sa svih funkcija.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema saznanjima ATV-a, Elek je isključen i iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Elek je obavljao funkciju direktora kompanije "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Olimpijskog centra "Jahorina".

Elek je već sinoć smijenjen sa pozicije direktora "Sarajevo-gasa" Istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo je za zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović.

Nakon Skupštine akcionara, očekuje se i njegova smjena sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Olimpijskog centra "Jahorina".

U kratkom razgovoru za Kliks, Elek je sinoć kazao da nije upoznat sa smjenama jer je nedjelja neradni dan i da će vidjeti sutra.

On je poručio da ne smatra da je u sukobu s vrhom SNSD-a, da "ima svoj stav prema ministru unutrašnjih Željku Budimiru", ali da to „ne doživljava kao sukob s vrhom stranke“.

Potvrdio je da se ne nalazi na listama SNSD-a za izbore i da su one davno zaključene.

Podsjećamo, Elek je danas oštro kritikovao ministra MUP-a RS-a Željka Budimira zbog djelovanja MUP-a na Palama i nazvao je ministra nesposobnim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nedeljko Elek

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ