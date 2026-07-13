Nedeljko Elek smijenjen sa svih javnih funkcija, isključen i iz članstva SNSD-a

Nedeljko Elek sinoć je smijenjen sa svih funkcija.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema saznanjima ATV-a, Elek je isključen i iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Elek je obavljao funkciju direktora kompanije "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Olimpijskog centra "Jahorina".

Elek je već sinoć smijenjen sa pozicije direktora "Sarajevo-gasa" Istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo je za zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović.

Nakon Skupštine akcionara, očekuje se i njegova smjena sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Olimpijskog centra "Jahorina".

U kratkom razgovoru za Kliks, Elek je sinoć kazao da nije upoznat sa smjenama jer je nedjelja neradni dan i da će vidjeti sutra.

On je poručio da ne smatra da je u sukobu s vrhom SNSD-a, da "ima svoj stav prema ministru unutrašnjih Željku Budimiru", ali da to „ne doživljava kao sukob s vrhom stranke“.

Potvrdio je da se ne nalazi na listama SNSD-a za izbore i da su one davno zaključene.

Podsjećamo, Elek je danas oštro kritikovao ministra MUP-a RS-a Željka Budimira zbog djelovanja MUP-a na Palama i nazvao je ministra nesposobnim.