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Policija otkrila niz nepravilnosti na Palama: Objekat bez dozvole, sporni i organizator i obezbjeđenje 1

Policija otkrila niz nepravilnosti na Palama: Objekat bez dozvole, sporni i organizator i obezbjeđenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Ugostiteljski objekat na Palama u kojem je prije nekoliko dana izvršena policijska kontrola nije imao dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

MUP RS: Ugostiteljski objekat na Palama radio bez dozvole, vlasnik priznao da nije registrovan Izvor: MONDO / Željko Svitlica

Kako navode iz MUP-a RS, vlasnik objekta M.L. potvrdio je policijskim službenicima da je objekat iznajmio i da nema dozvolu za rad.

"Imajući u vidu pitanja koja je javno uputio načelnik opštine Pale Dejan Kojić prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, pitamo istog da li je moguće da nije znao da navedeni objekat, u kojem se okuplja i po pet stotina ljudi, nema dozvolu za rad, niti sve potrebne saglasnosti koje garantuju bezbjednost posjetilaca", saopšteno je iz MUP-a.

Iz Ministarstva navode da raspolažu informacijama da organizator koncerata nije registrovan kao agencija za organizovanje takvih događaja, te da je koncert policiji prijavljen tek na dan održavanja, iako je zakonska obaveza da prijava bude podnesena najmanje 72 časa ranije.

MUP je saopštio i da su poslove obezbjeđenja u objektu obavljala lica koja prolaze kroz službene evidencije Ministarstva i koja, kako navode, ne bi mogla zakonito obavljati te poslove.

"Postoji i operativna informacija da se pojedina od tih lica bave nezakonitom prodajom narkotika na području opštine Pale", ističu iz MUP-a, podsjećajući da se poslovi obezbjeđenja mogu obavljati isključivo u skladu sa Zakonom o obezbjeđenju lica i imovine i privatnim detektivskim djelatnostima Republike Srpske.

U saopštenju se podsjeća da su tragedije, poput požara u noćnom klubu u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, upozorenje da je neophodno dosljedno poštovanje svih bezbjednosnih propisa kako bi se spriječile slične nesreće.

MUP Republike Srpske najavio je da će o utvrđenim činjenicama obavijestiti Poresku upravu Republike Srpske, Inspektorat Republike Srpske i druge nadležne institucije radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Istovremeno, iz Ministarstva odbacuju tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile tokom policijske kontrole.

"Ministarstvo odbacuje manipulacije u vezi sa prekomjernom upotrebom sile, jer se i na snimcima koje su objavili mediji čuju jasna naređenja policijskih službenika prema licima koja su ignorisala policijska uputstva ili pokušala da pobjegnu", navodi se u saopštenju.

Dodaju da tokom akcije nisu privođena maloljetna lica.

"Nikakva 'djeca' nisu privođena, jer najmlađe sankcionisano lice ima 21 godinu starosti i svako je sankcionisano isključivo zbog odbijanja da postupi po policijskom naređenju", istakli su iz MUP-a.

Iz Ministarstva poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona radi zaštite bezbjednosti građana i očuvanja javnog reda i mira, te su pozvali vlasnike ugostiteljskih objekata i organizatore javnih događaja da poštuju sve zakonske obaveze koje se odnose na bezbjednost.

(Mondo)

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Tagovi

Pale koncert MUP RS ugostiteljski objekti

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Komentari 1

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Smuggler sa Pala

Sve je to u rldomenu policije, sta ima nacelnik opstine da obavlja istrazne radnje? Ako je objekat nelegal- isti se zatvori a poslodavcima se napisu kazne. Ako imate saznanja za se lica bave prodajom narkotika ista uhapsite odmah i procesuirate u saradnji sa tuzilastvom. Ali ako obavite pretredls objekta i udarate ljude (skacete po njima i hodate) e pa gospodo to nije u skladu sa pravilom sluzbe i unutrasnja kontrola treba da kazni cinovnike iz policije koji su vodili akciju i same izvrsioce koji su upotrijebili prekomjernu silu.

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