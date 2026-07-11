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Kontrola koncerta na Palama: Devet osoba neovlašteno obavljalo poslove obezbjeđenja

Kontrola koncerta na Palama: Devet osoba neovlašteno obavljalo poslove obezbjeđenja

Autor Nikolina Damjanić
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske utvrdilo je nepravilnosti tokom kontrole koncerta u jednom ugostiteljskom objektu na Palama, gdje je devet osoba obavljalo poslove obezbjeđenja bez ovlaštenja, a 22 lica kažnjena su zbog ometanja policije.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, policija je sinoć izvršila kontrolu s ciljem provjere zakonitosti organizovanja obezbjeđenja koncerta i lica angažovanih na tim poslovima.

Kontrolom je utvrđeno da je devet osoba obavljalo poslove obezbjeđenja bez zakonom propisanih ovlaštenja, zbog čega su im izdati prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o obezbjeđenju lica i imovine i privatnim detektivskim djelatnostima Republike Srpske.

Tokom policijskog postupanja više prisutnih ometalo je službena lica i nije postupilo po zakonitim naređenjima i upozorenjima, zbog čega su, uz odobrenje sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Sokocu, za 22 osobe izdati prekršajni nalozi zbog ometanja državnih organa u vršenju javnih ovlaštenja.

Iz MUP-a su naveli da su sva sankcionisana lica prihvatila odgovornost za počinjene prekršaje.

Dodali su da je u toku utvrđivanje vlasnika ugostiteljskog objekta i organizatora koncerta, nakon čega će i protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere.

MUP Republike Srpske demantovao je navode pojedinih političkih partija sa Pala da je policija tokom intervencije upotrijebila sredstva sile, ističući da nije bilo upotrebe sile, niti je među sankcionisanim licima bilo maloljetnika.

Iz Ministarstva su poručili da će i u narednom periodu nastaviti pojačane kontrole javnih okupljanja, te pozvali organizatore koncerata i vlasnike ugostiteljskih objekata da poštuju zakonske propise, posebno kada je riječ o angažovanju ovlaštenog obezbjeđenja.

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