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Okončana višesatna drama kod Pala: Muškarac proveo cijelu noć na drvetu, jutros sišao 1

Okončana višesatna drama kod Pala: Muškarac proveo cijelu noć na drvetu, jutros sišao

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Lice iz Sarajeva provelo je cijelu noć na drvetu u naselju Han Derventa, nakon čega je jutros bezbjedno sišlo.

pale muškarac na drvetu Izvor: Srna

Lice iz Sarajeva koje se popelo na drvo u naselju Han Derventa kod Pala jutros je bezbjedno sišlo i predato je pripadnicima MUP-a Kantona Sarajeva u dalju nadležnost, saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Ukazana mu je ljekarska pomoć prije nego što je predato sarajevskoj policiji.

Ovo lice locirano je juče na području Pala i sa njim su od podnevnih časova vođeni pregovori da siđe sa visokog drveta na koje se popelo, što je učinilo jutros zahvaljujući zajedničkom angažovanju pripadnika Policijske uprave, Vatrogasne jedinice Pale, paljanskog Doma zdravlja i članova porodice.

Nestanak ovog lica prijavljen je prije dva dana.

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Tagovi

Pale drvo policija

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Komentari 1

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zole

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Hvala što ste poslali vijest.

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