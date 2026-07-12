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Nedeljko Elek smijenjen sa mjesta direktora Sarajevo-gasa

Nedeljko Elek smijenjen sa mjesta direktora Sarajevo-gasa

Autor Nikolina Damjanić Izvor Provjereno.info
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Upravni odbor Sarajevo-gasa smijenio je Nedeljka Eleka sa funkcije direktora ovog preduzeća, potvrđeno je za portal Provjereno.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema dostupnim informacijama, svih pet članova Upravnog odbora glasalo je za njegovu smjenu. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović.

Smjena dolazi istog dana kada je Elek u javnosti oštro kritikovao ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira, povodom policijske intervencije na Palama. Elek je tada ministra nazvao "nesposobnim", optužujući vrh Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za, kako je naveo, neprimjerenu upotrebu sile.

Nakon Elekovih izjava reagovao je i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je pružio punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i ministru Željku Budimiru.

Dodik je poručio da bezbjednost građana nema cijenu, istakavši da će policija nastaviti da postupa u skladu sa zakonom.

On je naveo da su tokom kontrole ugostiteljskog objekta na Palama utvrđene ozbiljne nepravilnosti, uključujući neispunjavanje bezbjednosnih i protivpožarnih standarda, kao i angažovanje neovlašćenih lica iz, kako je rekao, kriminogene strukture za poslove obezbjeđenja.

Dodao je da će eventualni propusti u postupanju biti ispitani, ali je naglasio da MUP Republike Srpske ima njegovu punu podršku.

(Provjereno.info)

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Tagovi

Nedeljko Elek smjena Željko Budimir Pale

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