Dodik nakon dešavanja na Palama: Policija mora imati autoritet, podrška Budimiru uprkos napadima

Lider SNSD-a Milorad Dodik pružio je punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i ministru Željku Budimiru nakon događaja na Palama, poručivši da bezbjednost građana nema cijenu i da će policija nastaviti da sprovodi zakon, dok će eventualni propusti

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da su tokom kontrole ugostiteljskog objekta na Palama utvrđene ozbiljne nezakonitosti, među kojima su neispunjavanje bezbjednosnih i protivpožarnih standarda, kao i angažovanje neovlašćenih lica iz kriminogene strukture za obezbjeđenje.

"To je morao znati načelnik Pala. Dužnost policije je da reaguje i sprovodi zakon", naveo je Dodik.

On je upozorio da bi, u slučaju da se dogodila tragedija, javnost s pravom pitala gdje su bili nadležni organi, ali da tada posljedice više niko ne bi mogao ispraviti.

"Zato podržavam odlučno postupanje policije u zaštiti života i bezbjednosti građana. Istovremeno, svako ko je eventualno prekoračio ovlašćenja ili postupio suprotno pravilima službe snosiće odgovornost. Ali jedno mora biti jasno – policija Republike Srpske mora imati snagu i autoritet da sprovodi zakon i štiti građane, bez izuzetka i bez pritisaka", poručio je on.

Podsjećamo, iz MUP-a Republike Srpske ranije je saopšteno da je ugostiteljski objekat na Palama u kojem je izvršena policijska kontrola radio bez dozvole za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Kako su naveli, vlasnik je policiji potvrdio da objekat nije registrovan, dok je organizator koncerta događaj prijavio tek na dan održavanja, iako je zakonski rok najmanje 72 časa ranije. MUP je saopštio i da su poslove obezbjeđenja obavljala neovlašćena lica, od kojih se pojedina nalaze u službenim evidencijama policije, zbog čega će o utvrđenim nepravilnostima biti obaviještene i druge nadležne institucije.

Dodik je naglasio da daje punu podršku radu MUP-a Republike Srpske i ministru Željku Budimiru, te najavio da će u narednim danima razgovarati sa ljudima koji smatraju da su oštećeni.

Njegove poruke dolaze nakon što je predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek oštro kritikovao vrh MUP-a zbog policijske intervencije na Palama, posebno ministra Željka Budimira, kojeg je nazvao "nesposobnim".

"Nesposobni ministar, jak u teoriji, a slab u praksi, i korumpirani lokalni šerif nisu uspjeli da smisle ništa pametnije od prebijanja paljanske djece. Sramota", poručio je ranije Elek.

Osvrćući se i na političke reakcije, Dodik je ocijenio da opozicija pokušava da od ovog slučaja napravi aferu.

"Želja opozicije da napravi slučaj tamo gdje ga nema govori da im bezbjednost ljudi ništa ne znači i da će sve zloupotrijebiti da prikriju svoju nesposobnost. Daleko bilo da im se omakne da se dočepaju bilo kakve vlasti, ko bi sa njima bio siguran", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.