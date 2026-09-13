Kurti ponovo na čelu prištinske vlade: Rašić ostaje ministar uprkos porazu na izborima

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Srpska lista glasala je protiv.

Izvor: Erkin Keci / AFP / Profimedia

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas novu vladu na čijem je čelu Aljbin Kurti iz pokreka "Samoopredjeljenje", kome je ovo četvrti mandat.

Ministri u vladi privremenih institucija ostali su isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić iz stranke Za slobodu pravdu i opstanak, iako je ta stranka osvojila samo jedan mandat od 10 mandata zagarantovanih za Srbe, dok je Srpska lista osvojila devet mandata.

Od 70 prisutnih poslanika za izbor nove vlade glasala su 62 poslanika, a poslanici Srpske liste glasali su protiv, prenosi "Tanjug".