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Kurti ponovo na čelu prištinske vlade: Rašić ostaje ministar uprkos porazu na izborima

Kurti ponovo na čelu prištinske vlade: Rašić ostaje ministar uprkos porazu na izborima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Srpska lista glasala je protiv.

Aljbin Kurti ponovo izabran za premijera, Rašić ostaje ministar Izvor: Erkin Keci / AFP / Profimedia

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas novu vladu na čijem je čelu Aljbin Kurti iz pokreka "Samoopredjeljenje", kome je ovo četvrti mandat.

Ministri u vladi privremenih institucija ostali su isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić iz stranke Za slobodu pravdu i opstanak, iako je ta stranka osvojila samo jedan mandat od 10 mandata zagarantovanih za Srbe, dok je Srpska lista osvojila devet mandata.

Od 70 prisutnih poslanika za izbor nove vlade glasala su 62 poslanika, a poslanici Srpske liste glasali su protiv, prenosi "Tanjug".

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Tagovi

aljbin kurti Kosovo

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