Raspored snaga u NSRS: SNSD-u 36 mandata, osam lista obezbijedilo ulazak u parlament

Prema podacima Centralne izborne komisije sa presjeka u 9.15 časova, raspored mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokazuje da je osam lista prešlo cenzus, pri čemu SNSD samostalno osvaja 36 od ukupno 83 poslanička mjesta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema projekciji na osnovu najnovijih preliminarnih rezultata u 9.15 časova, SNSD bi imao najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske – njih 36, dok bi Pokret "Sigurna Srpska" Draška Stanivukovića imao 13 poslaničkih mjesta.

Kada je u pitanju SDS – Volja naroda, njima bi prema trenutnom stanju pripalo 11 mandata.

Po pet mandata, prema ovoj projekciji, imaju koalicija DNS–NPS Banjac–Nešić, lista Socijalističke partije Petra Đokića – DEMOS – NDP, kao i Ujedinjena Srpska.

Zajednička lista "Za pravdu i red" Nebojše Vukanovića i PDP-a Igora Crnatka osvaja četiri poslanička mandata. Isti broj mandata, odnosno četiri mjesta, pripao je i partiji SPS Gorana Selaka – Pokret Jedinstvena Srpska.

Za razliku od ranijih projekcija, Koalicija za državu i Republička stranka Srpske (RSS) nisu uspjele da pređu izborni cenzus od tri odsto i prema ovom presjeku ostaju bez poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Mandate ne osvajaju ni Narodni front Jelene Trivić, kao ni lista Volja naroda Srpske dr Vlade Đajića, koji su takođe ostali ispod zakonskog praga.

Ovo nisu konačni rezultati budući da se još očekuju glasovi birača putem pošte, u odsustvu i iz DKP-a, kao i unos podataka sa preostalih 136 neobrađenih biračkih mjesta.