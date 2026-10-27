Prikuplja se pomoć: Dvojica Banjalučana poginula u saobraćajnoj nesreći u Americi

Teška saobraćajna nesreća u Sjevernoj Karolini zavila je u crno srpsku zajednicu nakon što je vozilo udarilo u drvo, a lokalna crkvena parohija pokrenula je apel za prikupljanje pomoći porodicama nastradalih i teško povrijeđenom prijatelju.

Izvor: Sv Simeon Mirotocivi Serbian Orthodox Church, Charlotte,NC

Velika tragedija potresla je srpsku zajednicu u Americi. Nakon stravične saobraćajne nesreće u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini, dvojica mladića, Davor Borišić i Nemanja Ljepojević izgubila su život, dok je njihov bliski prijatelj, Srđan Lazić teško povrijeđen i nalazi se na odjeljenju intenzivne njege.

Sada je pokrenuta humanitarna akcija kako bi se pomoglo porodicama koje su se preko noći suočile sa nezamislivim bolom i velikim finansijskim teretom.

Nesreća se, inače, dogodila u nedjelju, kada je, prema navodima policije, auto u kom su bili sletio sa puta i udario u drvo. Dvije osobe preminule su na licu mjesta, dok je teško povrijeđeni muškarac helikopterom prebačen u bolnicu na području Šarlota. Uzrok nesreće još nije poznat.

Iza dvojice stradalih mladića ostale su supruge i po dvoje djece, dok i teško povrijeđeni Srđan ima dvoje djece. Njihove porodice sada prolaze kroz najteže trenutke, suočavajući se ne samo sa gubitkom i strahom za oporavak voljene osobe već i sa brojnim neodložnim troškovima.

Pokrenuta akcija

Kako bi pomogla porodicama u ovim teškim trenucima, parohija Svetog Simeona Mirotočivog u Šarlotu pokrenula je humanitarnu akciju putem platforme GoFundMe.

Prikupljeni novac namijenjen je pokrivanju troškova prevoza i sahrane stradalih mladića u Banjaluci, medicinske njege za teško povrijeđenog muškarca, kao i pružanju finansijske podrške svim trima porodicama u periodu koji je pred njima.

Iz parohije su poručili da će sav prikupljeni novac biti ravnomjerno podijeljen između porodica stradalih i povrijeđenog muškarca, kako bi pomoć stigla do svih kojima je u ovom trenutku najpotrebnija.

Tragedija je potresla njihove najbliže, ali i čitavu parohijsku zajednicu, koja se ujedinila u želji da porodicama pruži podršku i olakša im makar dio tereta koji nose.

Podrška znači

U trenucima kada se porodice suočavaju sa nenadoknadivim gubitkom i neizvjesnošću, solidarnost i ljudskost imaju poseban značaj, navode u objavi.

Do sada je prikupljeno 111.296 dolara putem GoFundMe sajta.

Svaka donacija, bez obzira na iznos, može da pomogne u pokrivanju neophodnih troškova i pruži podršku onima kojima je ona sada najpotrebnija. Svi ljudi dobre volje koji žele da pomognu porodicama mogu da se uključe u humanitarnu akciju.

(Kurir/Mondo)