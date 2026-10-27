Optužnica u Zagrebu zbog nesavjesnog liječenja: Pacijentkinji greškom uklonili želudac

Tužilaštvo u Zagrebu optužilo je patologa KBC Sestre milosrdnice zbog nesavjesnog liječenja. Pacijentkinji greškom dijagnostikovan rak i odstranjen želudac.

Izvor: Shutterstock

Tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv ljekara Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" zbog sumnje na nesavjesno liječenje nakon što je pacijentu nepotrebno odstranjen želudac.

Patolog se tereti da je ženi pogrešno dijagnostikovan karcinom želuca zbog čega je 2023. godine završila na operaciji tokom koje su joj odstranili želudac i još nekoliko organa.

Iz tužilaštva navode da ljekar nije proveo sve potrebne pretrage kojima se moglo utvrditi da li riječ o karcinomu ili drugoj vrsti tumora koji nije zahtijevao takav veliki zahvat.

Optužena se brani da je upozoravala na potrebu dodatnih koraka i konsultacija prije operativnog zahvata.

Iz Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" izrazili su žaljenje zbog svega što je pacijentkinja proživjela i posljedica sa kojima se suočava, te istakli da razumiju njenu potrebu da se utvrde sve činjenice i odgovornost.

Potvrdili su da je optuženi ljekar i dalje zaposlena na klinici, prenose hrvatski mediji.