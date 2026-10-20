Ante Stipetić, predsjednik Kluba navijača "Torcida" Fudbalskog kluba "Hajduk" predao se danas policiji sa Denisom Šipićem, za kojimazbog skandiranja antisemitskih parola i uvreda u Splitu.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Stipetić i Šipić javili su se u splitski zatvor na Bilicama, prenose hrvatski mediji.

Stipe Lekić, jedan od najpoznatijih navijača, te Leonardo Vučak, za kojima je policija takođe tragala javili su se u zatvor u nedjelju, 18. oktobra.

NJima je Županijski sud u Splitu ranije odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja krivičnog djela.

Policija je zbog događaja tokom navijačke povorke u četvrtak, 15. oktobra, pred fudbalsku utakmicu Hajduka i Ajaksa prijavila 23 lica zbog sumnje da su javno podsticali na nasilje i mržnju.

Učesnici povorke su uzvikivali "Gazi Židove", "Aušvic" i "Ustani, Adolfe", a pjevale su se i pjesme o paljenju Jevreja i vrlo uvredljivi stihovi o djevojčici Ani Frank, koja je sa 15 godina umrla u nacističkom logoru.

Policija je identifikovala osumnjičene i objavila fotografije onih koje nije uspjela da pronađe. Za njima je raspisana potraga, a dio osumnjičenih potom se sam predao.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da policija postupa protiv osumnjičenih za krivična djela, a ne protiv navijačkih grupa ili klubova.

Vidi opis Predali se vođe Torcide: Stipetić i Šipić završili u zatvoru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Naveo je i da nema saznanja da osobe s vojnim iskustvom obučavaju navijače kako da se ponašaju i kreću u grupama.

"Ja nemam takvih saznanja niti ih ima policija", rekao je Božinović.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava okrivio je policiju i novinare da nepotrebno raspiruju slučaj.

Predsjednik Bloka penzioneri zajedno Milivoj Špika oštro je kritikovao nacističke i antisemitske ispade dijela Torcidinih pripadnika u Splitu i najavio da će, ako se takvi problemi ne riješe, zatražiti brisanje Torcide iz registra udruženja.

Posebno je prozvao Penavu, kojeg optužuje da brani organizatore spornih događaja.