Igor Štimac osudio nacističke ispade navijača Hajduka, ali... "Novinari crvi"

Bivši reprezentativac i selektor Hrvatske Igor Štimac oglasio se na Fejsbuku povodom antisemitskih i nacističkih povika Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaksa.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osudio je ponašanje navijača, ali je istovremeno optužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dio hrvatskih medija i političku opoziciju za, kako tvrdi, organizovani napad na Hrvatsku. Za te optužbe nije ponudio dokaze, prenio je zagrebački "Indeks".

"Specijalni rat Vučića i domaćih izdajnika protiv RH i čista glupost Torcide!", naslovio je Štimac svoju podužu objavu.

Povod su događaji u Splitu 15. oktobra, kada su pripadnici Torcide tokom organizovanog odlaska na Poljud uzvikivali antisemitske parole, pominjali koncentracioni logor Aušvic i veličali Adolfa Hitlera i ustaštvo.

Policija je nakon incidenta pokrenula kriminalističko istraživanje i počela da hapsi učesnike zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju.

Štimac je i prije ove objave komentarisao događaje u Splitu. U razgovoru za RTL prije tri dana poručio je mladim pripadnicima Torcide da su zavedeni te ih pozvao da preispitaju ko ih vodi i ko im je sugerisao takvo ponašanje.

Glupost onoga ko je režirao korteo

Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia

Štimac je poručio da ne opravdava ono što se dogodilo, uprkos tome što smatra da su reakcije na incident pretjerane i politički motivisane.

"Glupost ideje onog koji je režirao korteo i poveo skandiranje Hitleru, Aušvicu i pominjao Anu Frank samo dokazuje niski nivo razumijevanja kritičnosti stanja u našem društvu", napisao je bivši trener mostarskog Zrinjskog.

Istovremeno je ustvrdio da se navijački ispadi koriste za političke obračune s Hrvatskom.

Za takvo djelovanje optužio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saborskog zastupnika Milorada Pupovca, političke stranke SDP i Možemo, te dio hrvatskih medija.

Medije koje je prozvao nazvao je "svesrpskima", a u objavi je iznio i tvrdnje o mogućoj unaprijed pripremljenoj kampanji protiv Hrvatske.

Nije, međutim, iznio dokaze koji bi povezivali Vučića, hrvatske opozicione stranke ili medije s organizacijom navijačkog incidenta.

Kritikovao i Torcidu i Naš Hajduk

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Štimac se osvrnuo i na svoj dugogodišnji sukob s dijelom Torcide i udruženjem Naš Hajduk.

Podsjetio je na doprinos pripadnika Torcide tokom Domovinskog rata, poginule navijače i humanitarne aktivnosti navijačke grupe. Ali istovremeno je ponovio zamjerke zbog nasilja prema neistomišljenicima, prijetnji, napada na igrače i štete koju je Hajduk pretrpio zbog navijačkih izgreda.

Kritikovao je i način upravljanja klubom te odnos navijača prema njegovim rezultatima.

Uporedio je ovogodišnji korteo s događajima iz 1995. godine, kada je Hajduk takođe igrao protiv Ajaksa, tada u četvrtfinalu Lige šampiona.

Smatra da su okolnosti bile bitno drugačije i da su navijači morali biti svjesni posljedica skandiranja nacističkih i antisemitskih parola.

"Budite pametni, provjetrite redove"

Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Na kraju objave direktno se obratio pripadnicima Torcide i pozvao ih da promijene ponašanje.

"Prvi put ste im dali vjetar u leđa s crtanjem svastike, a neki dan s novom glupošću. Budite pametni, provjetrite redove i ne dajte neprijateljima naše krvlju stvorene zemlje novi prostor za optužbe!", napisao je Štimac.

Objavu je završio uvredama na račun novinara, koje je nazvao "crvima", uz napomenu da postoje rijetki izuzeci.

(MONDO, Index)