U Splitu uhapšeno 28 osoba zbog nacističkih povika i divljanja navijača Hajduka, uključujući i veličanje Hitlera.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dan poslije divljanja navijača Hajduka u Splitu, uhapšeno je 28 osoba na stadionu, a tri osobe lišene su slobode zbog fašističkih povika, veličanja Adolfa Hitlera, koncentracionog logora Aušvic, vrijeđanja Ane Frank i drugog.

Prema saopštenju splitske policije, na stadionu Poljud izgrednici su hapšeni zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica sa bandažom. Nakon toga, počela su hapšenja i zbog fašističkog divljanja oko mrtvačkog kovčega na ulici, zvanično formulisano u "sumnje na počinjenje kaznenog djela javnog podsticanja na nasilje i mržnju iz članka 325.

Poslije hapšenja na ulici, "Dalmatinski portal" objavio je video-snimak akcije policije na kojem se jedan osumnjičeni i uhapšeni žali da ga bole leđa.

Hajduk: "Navijači su bezrezervna podrška, ali..."

Vidi opis Hapšenja u Splitu zbog naci-kortea Torcide Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EPA/SONNY LENSEN Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Poslije fašističkog divljanja na ulicama Splita, Hajduk se oglasio saopštenjem.

"Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila ekipi kad je najteže. Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo izviniti se onima koji su došli na stadion bodriti ekipu koja se nakon 16 godina vratila u evropska takmičenja te hiljadama njih pred malim ekranima koji su svjedočili povijesnoj pobjedi protiv Ajaksa".

"Izvinjavamo se i organizatoru takmičenja i vođstvu i igračima Ajaksa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Evropa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali uprkos svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub"

"Ova velika i značajna pobjeda ekipe ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apelujemo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti".

Bonus video: Hajduk - Ajaks 2:1

Hajduk Ajaks 2:1 Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)