Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa uhapšena 32 navijača: Oduzeti noževi, pirotehnika i predmeti pogodni za napad

Splitska policija uoči utakmice Hajduka i Ajaksa uhapsila je 32 osobe. Oduzeti su noževi, pirotehnika i drugi predmeti pogodni za napad.

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Policija je na splitskom području uhapsila 19 stranih i 13 hrvatskih državljana uoči fudbalske utakmice "Hajduka" i "Ajaksa" koja se sutra igra na stadionu Poljud.

Uoči meča Konferencijske lige u nekoliko odvojenih policijskih intervencija oduzeti su noževi, pirotehnička sredstva i drugi predmeti pogodni za napad, prenosi hrvatski mediji.

Od više osoba oduzeta su pirotehnička sredstva, bokserske rukavice, marame za prikrivanje lica, sprejevi s nadražujućom materijom i štitnik za zube.

Od uhapšenih stranih državljana oduzeta su tri noža, koja su nosili na način koji uznemirava građane. Splitska policija je pronašla i dva kamena, te još dva predmeta pogodna za napad.

Svih 19 stranih državljana danas će biti privedeno sudu, prenose hrvatski mediji.

Uhapšeno je sedam hrvatskih državljana nad kojima je u toku kriminalističko istraživanje.

Šest hrvatskih državljana uhapšeno je zbog narušavanja javnog reda i mira u još jednom događaju, a sumnja se da su prekršaj počinili na štetu stranih državljana i danas će po hitnom postupku biti izvedeni pred sud.