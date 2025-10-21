logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Holandiji: Uhapšeno 180 navijača Napolija!

Haos u Holandiji: Uhapšeno 180 navijača Napolija!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Oglasila se policija: "Uhapšeni su kako bismo spriječili nerede."

Napoli, navijači Napolija Izvor: Paky Cassano/Shutterstock

Pozivajući se na lokalne policijske izvore, holandska štampa navodi da je oko 180 navijača Napolija uhapšeno sinoć u centru Ajndhovena, prenosi agencija Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Još četvorica navijača Napolija privedena su iz istog razloga u drugim dijelovima Ajndhovena, gdje će večeras italijanski klub odigrati utakmicu protiv PSV-a u trećem kolu Lige šampiona.

Kasnije je lokalna policija saopštila da nije došlo do stvarnih nereda ili tuča: prema riječima portparola, vlasti su hapsile upravo da bi ih spriječile. Kako prenosi ista agencija, nije bilo ni sukoba s navijačima PSV-a. Policija je opisala navijače Napolija kao "brojnu grupu" sa "određenom atmosferom". Organi reda su ih pozvali da napuste centar grada, ali su oni navodno ignorisali naređenje.

Navijači su zatim uhapšeni zbog kršenja opštinskog pravilnika o okupljanjima i autobusima su prebačeni u policijsku stanicu Matildelan, gdje će biti ispitani. Gradonačelnik Ajndhovena prethodno je proglasio zonu visokog bezbjednosnog rizika uoči utakmice, što policiji omogućava preventivne pretrese u centru i drugim dijelovima grada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Napoli PSV Liga šampiona navijači Holandija hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC