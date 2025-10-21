Haos u Holandiji: Uhapšeno 180 navijača Napolija!

Oglasila se policija: "Uhapšeni su kako bismo spriječili nerede."

Izvor: Paky Cassano/Shutterstock

Pozivajući se na lokalne policijske izvore, holandska štampa navodi da je oko 180 navijača Napolija uhapšeno sinoć u centru Ajndhovena, prenosi agencija Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Još četvorica navijača Napolija privedena su iz istog razloga u drugim dijelovima Ajndhovena, gdje će večeras italijanski klub odigrati utakmicu protiv PSV-a u trećem kolu Lige šampiona.

Kasnije je lokalna policija saopštila da nije došlo do stvarnih nereda ili tuča: prema riječima portparola, vlasti su hapsile upravo da bi ih spriječile. Kako prenosi ista agencija, nije bilo ni sukoba s navijačima PSV-a. Policija je opisala navijače Napolija kao "brojnu grupu" sa "određenom atmosferom". Organi reda su ih pozvali da napuste centar grada, ali su oni navodno ignorisali naređenje.

Navijači su zatim uhapšeni zbog kršenja opštinskog pravilnika o okupljanjima i autobusima su prebačeni u policijsku stanicu Matildelan, gdje će biti ispitani. Gradonačelnik Ajndhovena prethodno je proglasio zonu visokog bezbjednosnog rizika uoči utakmice, što policiji omogućava preventivne pretrese u centru i drugim dijelovima grada.